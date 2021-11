FIG León 2021: DJ Snake da cátedra de cómo encender el escenario del Festival del Globo

AM.- La noche del sábado 13 de noviembre dejó de ser helada con la sola presencia de DJ Snake, quien desde la tarde del viernes se dedicó a peinar la ciudad para preparar el mejor show previo al cierre de su año 2021.

El Festival Internacional del Globo fue el escenario que por primera vez pisó, pero el Parque Metropolitano fue un terreno conocido, pues se presentó en Guanajuato hace un par de años como parte del festival de música electrónica "World of Wonders".

Los fans encendieron el escenario del Globo. Foto: Toño Castro.

A minutos de las 8 de la noche, el músico compartió a través de historias de Instagram parte de su recorrido al venue que lo esperaba, con miles de luminarias emanadas de los globos aerostáticos.

Los fans se desbordaron en halagos. Foto: Toño Castro.

Un equipo de seguridad lo custodió en su camino al lugar, no sin antes, compartir que se realizó una prueba rápida anti-Covid.

A Dj Snake le hicieron la prueba anticovid. Foto: Captura

Ya en calor y con el telonero que preparó la escena, el músico francés mostró su admiración por México, y agradeció desde el stage a todos los asistentes, que no importando el frío, le brindaron su apoyo a través de cantos, porras y muchos saltos.

Yurem, fue el encargado de conducir el evento, que se iluminó con el fuego de los globos aerostáticos.

El público le respondió con todo. Foto: Toño Castro.

No faltaron los que rentaron a 150 pesos espacios para acampar cerca del área, como Tania Jiménez, quien viajó desde Querétaro para ser parte de este concierto, cuya duración fue menor a la hora.

Dj Snake. Foto: FIG

Cabe mencionar que William Sami Etienne Grigahcine, conocido mundialmente como DJ Snake, es un productor y músico francés.

Registró el apoyo de su público. Foto: Captura

En 2014 ingresó en el Top 100 como uno de los artistas más influyentes de la música electrónica.

Comenzó su carrera a los 14 años de edad, y a los 19 comenzó a producir. Realizó su debut en muchos bares en París.

El público se entregó a los beats del artista. Foto: Toño Castro.

Fue en 2005 cuando conoció a su manager Steve Goncalves, quien lo animó a crear su carrera.

DJ Snake. Foto: Toño Castro

En 2011, DJ Snake coprodujo algunos temas del álbum de Lady Gaga “Born This Way”, esto le valió una nominación al Grammy para el álbum del año en 2012.

DJ Snake fue co-productor de la canción "Government Hooker", que fue votada como la mejor canción por los fans de Lady Gaga después del lanzamiento del álbum.

Cuando llegó a Backsstage. Foto: Captura.

Ha remezclado algunas canciones como "New Slaves", "You Know You Like It", "It's You" y "Bubble Butt". En 2013 produjo tres canciones con Paul Blair: "DJ White Shadow" en el álbum de Lady Gaga "ARTPOP" incluyendo "Applause", "Sexxx Dreams", y "Do What U Want".

"Get Low" y "Turn Down for What" fueron presentados en la banda sonora de “Rápidos y Furiosos 7”.

Dj Snake convenció al público. Foto: Toño Castro.

DJ Snake ha colaborado también con Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, Diplo y Major Lazar, entre otros artistas.

Esas mismas rolas, fueron parte del repertorio, que una vez terminado, agradeció tras bambalinas.

Muchas gracias al festival de los globos, los veo pronto, hasta luego”.

Después, siguieron los músicos locales como ‘Nienow’, seguido de ‘Dzainer’, Clique, Jesús Aldana, Awaken Dreamer y cierra Jorge Escalante a las 11 de la noche.

Dj Snake brindó una presentación regia. Foto: Toño Castro.

Jorge Escalante, es un productor con renombre a nivel nacional, cuenta con más de 100 presentaciones en diferentes localidades en México, cabe mencionar que cuenta con 4 producciones firmadas con el sello Rabbit Label, ha tenido impacto en países como Reino Unido, USA, Argentina y México.

Los fans registraron el momento con sus celulares. Foto: Toño Castro.

Los miles de asistentes corearon y festejaron al músico, quien en todo momento se sintió agradecido.

