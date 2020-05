FOTO. ‘Pinc.. Covid’: Andrea Legarreta lanza camiseta con tremenda grosería

México.- Cansada del encierro, pero paciente para salir, la conductora Andrea Legarreta modeló una camiseta en la que se puede leer la leyenda: ‘Pinc… Covid’, frase que, confesó, le dan ganas de gritar a los cuatro vientos.

La conductora de ‘Hoy’, Andrea Legarreta, compartió una imagen con sus 4.4 millones de seguidores en Instagram a quienes modeló una camiseta en la que se lee: ‘Pinc… Covid’, la cual ya está a la venta en línea.

Aunque expresó que está harta del encierro y de no poder convivir con sus seres queridos, la esposa de Erik Rubín pidió quedarse en caso de que se pueda, y si van a salir a trabajar, tomar las precauciones necesarias.

¡No es momento de ser egoístas! Si no tenemos necesidad de salir, no salgamos. Si debemos salir a trabajar cuidémonos y así cuidamos a los demás, incluidos los nuestros... Dios me los bendiga a todos”, escribió.