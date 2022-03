México.- Eiza González se volvió tendencia al aparecer con nuevo look de rubia en el Odeon Leicester Square de Londres para promocionar la película “Ambulancia” del director Michael Bay, pero no todas las críticas han sido favorables para la mexicana.

La actriz de 32 años que interpreta al personaje de Cam Thompson en la historia que llegó a los cines hace unos días, apareció en la premiere junto a sus compañeros Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II.

El sencillo vestido color azul con bordes plateados que Eiza González eligió para esta ocasión, pertenece a la marca Burberry, además combinó su atuendo con tacones de Jimmy Choo y joyería de Bvlgari, pero lo que más llamó la atención, fue su cabello color rubio.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Eiza González en la premiere de la película "Ambulancia" en Londres./ Foto: Agencia AP

Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez, Jake Gyllenhaal y el director Michael Bay en Londres./ Foto: Agencia AP

Aunque esta no es la primera vez que la artista que inició su carrera en Televisa se tiñe el cabello de rubio, sus seguidores y ‘haters’ opinaron que se nota que no le hicieron un buen trabajo, que luce demasiado improvisado y que hasta le quemaron su cabello.

Lee también: FOTOS: Ella es la doble de Salma Hayek que también se dedica a la actuación

‘No le queda bien el rubio a Eiza González’

En las distintas redes sociales donde se compartió el nuevo look de rubia de Eiza González, los usuarios han dejado sus comentarios, la mayoría de los cuales no son nada favorables.

Aunque consideran que la actriz es muy guapa, este nuevo color de su cabello la hace ver mayor.

“Siempre me ha parecido una mujer muy guapa y sin afán de ofender a ella o a cualquier otra persona, siendo honesta no me gustó cómo se ve”.

“Se aumentó la edad fatal su cambio de look!!!!!!!se veía mejor castaña!!!!!!”.

“La verdad creo que no le favorece! Se ve mayor un poco menos platinado; supongo perdón, no soy experta”.

“Me parece que se ve mayor con el rubio, creo que las tonalidades castañas hasta cobres a nosotras las latinas nos queda mejor”.

“No se nada de cabello pero ese tono no le favorece se ve mayor”.

“Es muy hermosa pero su pelo negro la hace más hermosa”.

Otros internautas indicaron que el tono que se conoce como rubio platinado no es el que trae Eiza González, quien más bien luce una decoloración “mal hecha”.

“Una matizadita a ese cabello no le vendría mal parece que se solo se le hicieron decoloración”.

“Ella siempre ha sido rubia, pero esta vez ese color rubio muy amarillo se lo dejaron”.

“Se lo pintó ella misma o qué pasó ahí, no se ve para nada profesional ese look, aparte que no le queda”.

“Eso no es rubio platinado, es güero pollo, ella sigue siendo linda, su pelo no”.

Eiza González posa para las cámaras de los fotógrafos en Londres./ Foto: Agencia AP

Lee también: Juan Pablo Medina posa por primera vez en revista GQ México con su prótesis en la pierna

Posa Eiza González rubia en Instagram

Un día después de su aparición como rubia en la premiere de “Ambulancia”, Eiza González compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con su nuevo look.

“Hola soleado Londres, día de prensa en @fendi”, escribió la actriz en dicha publicación.

Varios famosos como Olivia Frances Culpo, Rachel Zegler, Tyler Nilson y Cara Santana, le comentaron a Eiza González con palabras de aliento o emojis de fuego en aceptación a su nueva apariencia.

Eiza González en Londres. Foto: Instagram

La mexicana alcanza cada vez mayor fama en Hollywood./ Foto: Instagram