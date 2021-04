FOTOS. ¿Amanda Miguel eres tú? Quedan fans en shock por su cabello corto

Ciudad de México.- La cantante Amanda Miguel dejó en shock a sus fanáticos al cortarse su larga y obscura cabellera y presumir un look natural y cómodo, tal como explicó en su cuenta de Twitter.

Amanda Miguel aplicó la conocida frase de "renovarse o morir./ FOTO: Especial

La esposa de Diego Verdaguer compartió una serie de imágenes en las que luce irreconocible y en las que agradece a Dios por estar sana a más de un año de la pandemia de COVID-19.

La cantante cuenta con 64 años de edad./ FOTO: Twitter

Quiero contarles algo, gracias a DIOS estoy SANA y rodeada de amor. Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia contármelo y dejármelo del color que ya tengo naturalmente. ¿Les gusta?” escribió Amanda en su tuit.

Amanda Miguel de 64 años, luce muy juvenil./ FOTO: Twitter

La cantante Ana Gabriel respondió a la publicación diciéndole: “Me gusta mucho, así estuve yo hace unos meses, queriéndomelo cortar y ya no pintármelo, pero hasta hoy no me atrevo jajaja”.

Amanda Miguel alcanzó la fama como cantante desde la década de 1980 y desde este tiempo, hasta ahora, siempre había lucido su cabello rizado y obscuro, y tan icónico fue este look, que tiene una canción que hace referencia a su estilo: “Las pequeñas cosas”.

Así lucía Amanda Miguel hasta hace unas semanas./ FOTO: Instagram

Amanda Miguel y Diego Verdaguer en una foto del recuerdo./ FOTO: Instagram

Amanda Miguel suele compartir fotos de antaño con Diego Verdaguer en redes sociales./ FOTO: Instagram

‘Eres una grande’

Los fans de Twitter de Amanda Miguel, solamente la llenaron de elogios, felicitándola por esta nueva etapa, en la que se acepta tal y como es en total libertad.

Te amo tanto y gracias por compartirnos este aspecto TUYO. Se libre mi amor. Eres una GRANDE!!! Y sigues hermosa como el primer día”.

Divina dama, hermosa mujer. Cómo siempre usted llega con dignidad a donde se lo propone. Bella! Admirada! Respetada!”.

“NO PUEDO CON LA FELICIDAD QUE IRRADIAS, TE VES PRECIOSA MI DIVA. BIENVENIDA ESTA NUEVA IMAGEN”.

Antes que nada me da mucho gusto que esté bien de salud, en segundo lugar si se extraña su cabellera pero con el cabello corto luce genial. Felicidades Sra.”.

Woooow Amanda estas increíblemente bella !!! Yo que siempre envidie tu cabellera china pero es un cambio padrisimo”.

Un cambio radical, pero me gusta se ve guapísima!!!!! felicidades”.

Wooow un cambio sorprendente pero aún así hermosa como siempre”.

Trayectoria

La cantante Amanda Miguel está casada con el también cantante Diego Verdaguer, con quien tiene una hija, Ana Victoria, que heredó el talento vocal de sus padres y se dedica a la música.

Amanda Miguel cuenta con una trayectoria de 35 años, tiene 12 discos lanzados al mercado, y ha vendido millones de discos en todo el mundo, lo que la ha hecho acreedora a múltiples certificaciones disco de oro y Disco de Platino.

Ella es Ana Victoria, la hija de los cantantes./ FOTO: Instagram

Entre sus canciones más famosas destacan: El me mintió, Volveré, Mi buen corazón, Ojos azules, Castillo, Hagamos un trato y Dudas, entre otras.