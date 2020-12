FOTOS. De Maradona a Armando Manzanero, los personajes que se fueron en 2020

Ciudad de México.- El 2020, además de los estragos de la pandemia, desastres naturales y crisis económicas, estuvo marcado por la partida de varios famosos muy queridos, entre los que destacan Sean Connery, Kirk Douglas, Eddie Van Halen y Chadwick Boseman.

Sean Connery (1930-2020)

Para muchos críticos el mejor James Bond de la historia, Sir Sean Connery falleció el 31 de octubre de 2020 a los 90 años, víctima de una neumonía e insuficiencia cardíaca. Pasó sus últimos años batallando contra la demencia.



Ganador del Óscar por su actuación de reparto en Los Intocables, el escocés dejó un legado de 94 creditos en cine y televisión, con producciones como Indiana Jones y la Última Cruzada, Marnie, La Roca y siete filmes del Agente 007.

Kirk Douglas (1916-2020)

Una de las últimas estrellas de la llamada Época de Oro de Hollywood, Kirk Douglas partió el 5 de febrero ¡a los 103 años! Murió en su casa en Beverly Hills, California, rodeado de su familia; la causa de la muerte se mantuvo en privado.



El padre del también actor Michael Douglas estuvo nominado a tres Óscares, y al igual que Connery trabajó en 94 producciones de cine y TV, como las clásicas Espartaco, Sed de Vivir, La Patrulla Infernal y 20 mil Leguas de Viaje Submarino, entre muchas otras.

Ennio Morricone (1928-220)

El afamado compositor italiano perdió la vida en su natal Roma el 6 de julio, como resultado de lesiones sufridas durante una caída. Tenía 91 años, y apenas cuatro antes, en 2016, se hizo acreedor de su primer Óscar competitivo, por la música de Los Ocho Más Odiados. Antes, en 2007, recibió una estatuilla dorada honoraria.



En sus 76 años de carrera musicalizó 520 proyectos cinematográficos, entre cortos, largometrajes y documentales. Destaca en su currículum las partituras originales que hizo para cintas como La Misión, Cinema Paradiso, El Bueno, El Malo y El Feo, La Cosa, 1900 y Érase una Vez en América.

Olivia de Havilland (1916-2020)

Olivia Mary de Havilland (condecorada como Dama en Inglaterra) fue una actriz británico-estadounidense cuyo currículum se extendió por 61 producciones internacionales. Murió de causas naturales mientras dormía, en su casa de París, Francia, el 26 de julio, a los 104 años.



Fue una de las últimas grandes estrellas de la Época de Oro de Hollywood y la ganadora del Premio de la Academia de mayor edad. Hermana mayor de la actriz Joan Fontaine, Olivia protagonizó filmes clásicos como Lo Que el Viento se Llevó, La Heredera, Nido de Víboras y Dodge City, entre otros.

Chadwick Boseman (1976-2020)

Chadwick Aaron Boseman falleció el 28 de agosto, a los 43 años, tras luchar de forma silenciosa y privada contra el cáncer de colon. Pese a esto, el histrión siguió actuando casi hasta el día de su muerte, sin que muchos supieran su realidad.



Aunque empezó su carrera en 2003, fue hasta 2016 que realmente saltó a la fama gracias a su papel del Rey T’Challa en Capitán América: Civil War. Su rol de Pantera Negra se consolidó con una cinta en solitario en 2018. Actuó en 33 producciones, la más reciente Ma Rainey’s Black Bottom, por la cual podría ser nominado a un Óscar póstumo.

Eddie Van Halen (1955-2020)

Edward Lodewijk Van Halen, guitarrista y principal compositor de la música de la banda estadounidense de rock Van Halen, murió el 6 de octubre de 2020, a los 65 años. Lamentablemente perdió la batalla que enfrentaba contra el cáncer de garganta y de pulmón desde años atrás.



Eddie es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos en la historia del rock; era conocido por popularizar la técnica de tocar solos de guitarra. Fue homenajeado por varios colegas en los pasados Billboard Music Awards.

Little Richard (1932-2020)

Richard Wayne Penniman, mejor conocido como “Little Richard”, murió a la edad de 87 años, el 9 de mayo, por una causa relacionada con el cáncer de huesos. Una figura influyente en la música y la cultura popular durante siete décadas, era apodado “El innovador, el creador y el arquitecto del Rock and Roll”.



Su música dinámica, caracterizada por tocar el piano de forma frenética, retumbar y gritar con voces ásperas. sentó las bases para el Rock and Roll gracias a temas como “Tutti Frutti” y “Long Tall Sally”. Muchos de sus contemporáneos, incluidos Elvis Presley, Buddy Holly, Bill Haley, Jerry Lee Lewis y los Everly Brothers, grabaron versiones exitosas de su cancionero.

Kelly Preston (1962-2020)

Kelly Kamalelehua Smith (su nombre real) murió a los 57 años el 12 de julio después de luchar en secreto contra el cáncer de mama durante dos años. “Luchó una batalla valiente con el amor y el apoyo de tantos”, escribió John Travolta, su esposo por 28 años, a través de Instagram.



Preston, actriz y modelo estadounidense, apareció en más de 70 producciones televisivas y cinematográficas, incluidas Gemelos, Jerry Maguire, Los Expertos, Admiradora Secreta y Gotti, entre otras.

Ian Holm (1931-2020)

Sir Ian Holm Cuthbert, conocido mundialmente por su papel de Bilbo Baggins en la trilogía de El Señor de los Anillos, murió a los 88 años el 19 de junio de una enfermedad relacionada con la enfermedad de Parkinson.



El británico recibió el Premio Tony de 1967 al Mejor Actor Destacado por su interpretación en The Homecoming. También fue reconocido y ovacionado por sus roles en cintas como Carros de Fuego, Alien, El Quinto Elemento, Ratatouille y la trilogía de El Hobbit.

David Prowse (1935-2020)

Prowse, que interpretó a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, falleció a los 85 años el 28 de noviembre después de luchar contra una breve enfermedad.

Es con gran pesar y tristeza desgarradora para nosotros y millones de fanáticos en todo el mundo, anunciar que David falleció”, confirmó su agente.

El británico también es recordado por su breve aparición en Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. En 2015 protagonizó dos documentales sobre su papel de Darth Vader: The Force’s Mouth y I Am Your Father, sobre el mito de su rol.

Max Von Sydow (1929-2020)

Max von Sydow fue un actor y director sueco. Murió el 8 de marzo de 2020, a los 90 años, en su casa de Provenza, Francia; la familia no dio ninguna causa de muerte. Le sobreviven su esposa y sus cuatro hijos



Tuvo una carrera de casi 70 años en el cine, la televisión y el teatro europeos y estadounidenses, apareciendo en más de 160 películas y varias series de televisión, destacando en su historial producciones como El Exorcista, El Séptimo Sello, Flash Gordon, Dunas y Game of Thrones. Ganó premios en Cannes, San Sebastián, Venecia y Cartagena.

Kenny Rogers (1938-2020)

El cantante de country Kenny Rogers murió de causas naturales a los 81 años el 20 de marzo, rodeado de su familia. Fue un cantante, compositor, músico, actor, productor discográfico y empresario estadounidense.



Fue elegido miembro del Salón de la Fama de la Música Country en 2013. Pese a su fama en el género, con temas como “Lucille” y “The Gambler”, registró más de 120 sencillos de éxito en otros estilos musicales. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo durante su vida.

Naya Rivera (1987-2020)

Naya Marie Rivera, fue una actriz, cantante y modelo estadounidense de ascendencia puertorriqueña. A los 33 años, el 8 de julio de 2020, se ahogó en el lago Piru, cerca de Santa Clarita, California, mientras nadaba con su hijo Josey, de cuatro años, quien fue encontrado solo en el bote donde navegaban.



Comenzó su carrera como actriz y modelo, apareciendo en comerciales de televisión hasta que consiguió su gran papel en 2009 como la animadora lesbiana Santana López, en la serie de televisión Glee (2009-2015). Por el papel, recibió elogios de la crítica y varios premios, incluido un premio SAG y un premio ALMA.

Kobe Bryant (1978-2020)

La estrella de la NBA murió en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, el 26 de enero, a la edad de 41 años. Kobe viajaba con otras ocho personas, incluida su hija Gianna, de 13 años. Según los informes, la aeronave se estrelló “en medio de condiciones de niebla”. No hubo subrevivientes.



Pasó toda su carrera de 20 años con Los Ángeles Lakers en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA). Considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Bryant ganó cinco campeonatos de la NBA. En 2018, ganó el Premio de la Academia al Mejor Cortometraje de Animación por Dear Basketball.

Diego Armando Maradona (1960-2020)

La leyenda del fútbol argentino murió el 25 de noviembre a los 60 años. El ex atleta, que marcó el famoso gol de la “Mano de Dios” durante la Copa del Mundo de 1986, supuestamente sufrió un ataque al corazón tres semanas después de que se sometiera a una cirugía para extraer un coágulo de sangre en su cerebro.



El séptimo arte siempre se interesó mucho en la carrera del argentino, como quedó reflejado en filmes como Maradona, La Mano de Dios, Amando a Maradona y Maradona by Kusturica.

OTRAS PÉRDIDAS

Pau Donés, músico. El vocalista del grupo Jarabe de Palo falleció a los 53 años, el 9 de junio, de cáncer.

Nick Cordero, actor de Broadway. Murió el 5 de julio a los 41 años por complicaciones del coronavirus.

John Le Carré, autor de novelas de espionaje. Murió el 12 de diciembre a los 89 años, por neumonía.

Alex Trebek, conductor de Jeopardy! Falleció a los 80 años, el 8 de noviembre, por cáncer de páncreas.

Conchata Ferrell, actriz (Two and a Half Men). Murió el 12 de octubre, a los 77 años, de un paro cardíaco.

Alan Parker, cineasta (Expreso de Medianoche). Falleció el 31 de julio, a los 76 años.

Carl Reiner, actor y comediante. Perdió la vida por causas naturales a los 98 años, el 29 de junio.

Diana Rigg, actriz (Game of Thrones). Murió a los 82 años, el 10 de septiembre, a causa de cáncer.

Jerry Stiller, actor y comediante (Seinfeld). Murió por causas naturales el 11 de mayo, a los 92 años.

Irrfan Khan, actor (Quisiera ser Millonario). Murió el 29 de abril a los 53 años, por una forma rara de cáncer.

Joel Schumacher, cineasta (Los Chicos Perdidos). Falleció el 22 de junio a los 80 años, por cáncer.

Kenzo Takada, diseñador. El fundador de la marca Kenzo murió el 4 de octubre a los 81 años por complicaciones del coronavirus.

Pierre Cardin, diseñador. Experto en prendas ‘ready to wear’, también diseñó muebles, accesorios y vestuario de cine. Murió el 29 de diciembre, a los 98 años.

¿Y EN MÉXICO?

En el País también se sufrieron varias pérdidas importantes en el espectáculo, en un año muy negro para todos los ciudadanos.

Armando Manzanero (1935-2020)

El cantautor Armando Manzanero falleció el lunes 28 de diciembre a los 85 años, tras un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía internado por Covid-19. El compositor de “Esta Tarde Vi Llover” llevaba internado desde el 17 de diciembre en un hospital de Interlomas luego de haber dado positivo al virus.



Apenas el viernes 11 de diciembre, Manzanero había asistido a la inauguración de un museo en su honor en Yucatán sin mostrar sintomatología.



A lo largo de sus 70 años de trayectoria, Manzanero se alzó con un Grammy, grabó decenas de discos, musicalizó numerosas películas y escribió más de 400 canciones, como “Somos Novios” y “Contigo Aprendí”. En 2014 se convirtió en el primer mexicano en recibir un Grammy honorífico por su trayectoria artística.

Héctor Suárez (1938-2020)

Héctor Suárez partió el 2 de junio de 2020, a los 81 años. No se proporcionó ninguna causa de muerte; el comediante había estado sufriendo de cáncer de vejiga en los años previos.



El actor, quien se destacó por satirizar a los que estaban en el poder y por tocar temas sociales controvertidos, hizo su debut en cine en 1964, con El Asalto, también participó en las cintas Picardía Mexicana y La Marcha de Zacatecas. En televisión, participó en programas de comedia como ¿Qué Nos Pasa?, y también en telenovelas como Velo de Novia, El Derecho de Nacer y El Carruaje.

MÉXICO LOS RECUERDA

Manuel “El Loco” Valdés, comediante. El 28 de agosto, a los 89 años, el actor falleció por complicaciones del cáncer que padecía.

Cecilia Romo, actriz. Falleció el 30 de agosto, a los 74 años, por complicaciones de coronavirus.

Flor Silvestre, actriz y cantante. La mamá de Pepe Aguilar falleció de causas naturales el 25 de noviembre, a los 90 años.

Alfredo Palacios, estilista y locutor. Falleció el 25 de octubre, a los 72 años, víctima de un infarto.

Paul Leduc, cineasta. El director de Frida, Naturaleza Viva, murió el 21 de octubre, a los 78 años.

Wanda Seux, actriz. La vedette perdió la vida el 2 de septiembre, a consecuencia de los infartos cerebrales que padeció. Tenía 72 años.

Raymundo Capetillo, actor. El 12 de julio, también por la Covid-19, falleció a la edad de 76 años.

Charlie Monttana, músico. El rockero urbano murió el 28 de mayo, a los 58 años, por un infarto.

Pilar Pellicer, actriz. Otra víctima del coronavirus: murió el 16 de mayo, a los 82 años.

Yoshio, cantautor. La Covid-19 también causó estragos en el músico, quien murió el 13 de mayo, a los 70 años.

Óscar Chávez, cantautor. “El Caifán Mayor” falleció, por Covid-19, el 30 de abril, a los 85 años.

Gabriel Retes, cineasta. El director de El Bulto murió el 20 de abril, a los 73 años.

Chamín Correa, músico. Por un enfisema pulmonar, el guitarrista murió el 14 de enero, a los 90 años.

Jaime Humberto Hemosillo, cineasta. El director de La Tarea perdió la vida el 13 de enero a los 77 años.

Josefina Echánove, actriz. Conocida por su intervención en telenovelas como Corazón Salvaje, Rubí, La Dueña y Cuna de Lobos, falleció el 29 de diciembre, a los 92 años.

FRG