México.- Qué calladito tenía Alfredo Adame su romance con Magaly Chávez, pues desde hace unos años sale con la exparticipante del famoso programa “Enamorándonos”, pero hasta ahora se sabe tras la filtración de unas fotos donde los captan besándose.

El exconductor de Televisa de 63 años, aparece en unas fotos que publicó la revista TV Notas, besándose con Magaly Chávez de 36 años, quien por cierto, habló muy bien de él.

Magaly Chávez saltó a la fama gracias al programa "Enamorándonos"./ Foto: Instagram

Aunque recientemente el público confirmó una vez más el lado agresivo de Alfredo Adame después de su pelea con automovilistas en la Ciudad de México, la mujer que participó en el concurso de TV Azteca lo considera un “tipazo” y todo un "caballero".

“Se dicen muchas cosas de él, pero lo que les puedo decir es por lo que he vivido con él, conmigo ha sido todo lo contrario, es un caballero y súper divertido y las acciones hablan más que las palabras. Alfredo trata a la gente como lo tratan a él”, declaró Magaly Chávez a TV Notas.

La también modelo reveló que lleva tiempo saliendo con Alfredo Adame pero no lo habían hecho público hasta este 2022 cuando ya se dejaron ver besándose.

La revista TV Notas captó a Alfredo Adame y Magaly Chavés besándose./ Foto: Tomada de TV Notas

“A Alfredo Adame lo conozco desde hace cinco años cuando entré a ‘Enamorándonos’, desde ahí hicimos muy buena amistad, es muy lindo y nos queremos mucho. Siempre hemos salido pero hasta hace muy poco lo estamos haciendo público”, explicó.

Sin embargo, Magaly Chávez aclaró que no quiere ponerle una etiqueta a su relación con Alfredo Adame, sino simplemente dejar que funcione, lo que hasta ahora ha resultado porque tienen gustos en común como la cacería y las motos.

Alfredo Adame y Magaly Chávez ya llevan saliendo varios años./ Foto: Tomada de TV Notas.

Habla del tamaño de Alfredo Adame

En la entrevista con la revista de espectáculos, Magaly dejó “bien parado” a Alfredo Adame, pues contó las cualidades que ve en él y dejó claro que no le importa la diferencia de edad porque a ella le gustan los hombres maduros.

“A mí me gustan los hombres maduros y él tiene muchísimas cualidades, es un tipazo, súper caballero, muy amable, muy espléndido, leal y transparente; ¿qué mujer no caería rendida a sus pies?”, aseguró.

A Magaly también le preguntaron si le importaba que Alfredo Adama lo tuviera “chiquito”, como aseguró su exnovia Susan Quintana, a lo que respondió que eso sí no sabía.

“Eso sí no sé, pero no me importa; todos los hombres son diferentes, porque hay de diversos tamaños, colores y demás. Cada quien tiene su sello y es hermoso además, no se necesita ser grande o chico, aquí pues se necesitan otras cosas para hacer feliz a una mujer”.

