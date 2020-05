Fabiola Martínez confiesa su relación con Américo Garza, engañó a Karla Panini

Ciudad de México.- La actriz mexicana Fabiola Martínez, confesó su relación con el empresario Américo Garza, cabe mencionar que él ya estaba con la comediante Karla Panini.

Después de la polémica entre Karla Panini y la fallecida Karla Luna, Fabiola Martínez, quien se rumoraba tenía un amorío con Américo, ha confesado que es verdad.

En una entrevista para la revista TV Notas y posteriormente para el programa 'De primera mano', Fabiola externó que su relación con Américo Garza inició cuando ella entró al programa 'Guerra de Chistes' y se fueron de gira por Estados Unidos, después salían para ir al Gym.

Para ese entonces ella al escuchar el rumor de que Américo estaba con Karla Panini, ella le puso una trampa para que él le revelara la verdad.

Me confesó que sí andaba con ella, pero que las cosas no se dieron como lo contó Karla Luna. Me contó su versión, en la que él se puso como la víctima… Pero bueno, a mí eso no me importaba, yo a él no lo veía como algo serio, nuestra aventura se dio durante esta gira y los dos acordamos que cuando regresáramos a Monterrey, íbamos a terminar”, aseguró.