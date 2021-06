Faisy en espera de arrancar con nueva temporada de ‘Me Caigo de Risa’

CDMX.- Faisy no se ha detenido en tiempo de pandemia, y tras estrenarse como productor asociado de su propio late night, espera por una nueva temporada del programa que le dio fama “Me Caigo de Risa”.

En entrevista telefónica, platicó sobre lo que significó este proyecto y qué tanto se sabe de una nueva temporada.

A mí sí me avisan que ya están listos para una nueva temporada de ‘Me Caigo de Risa’, yo y toda la familia estamos listos para regresar, creo que toda mi vida está rodeada de proyectos que me encantan y si me dijeran, los haría toda la vida”.