Faisy disfruta su etapa en 'Acapulco Shock'

CDMX.- Faisy se mantuvo en activo con “Me Caigo de Risa” y después con su propio late night, a la par de su conducción en ‘Acapulco Shock’.

No sé si a esto llamarlo trabajo, la verdad es que me la paso muy bien y sin duda me encanta tener un espacio en tele y en radio, donde pueda apapachar a mis amigos, utilizarlo como plataforma, en la locución, y eso es lo que está pasando en todos los proyectos”, dijo.

Faisy se encarga de discutir todo lo que pasa en la famosa casa de Acapulco Shore, de poner cara a cara a sus participantes, y polemizar sobre algunos temas.

En Acapulco Shock me la paso demasiado bien, me apapachan muchísimo, además con un target de personas que a lo mejor la gente no esperaba verme; yo me divierto mucho porque es llevarle a la gente su forma real, porque los vemos en un reality donde evitan muchas cosas”.