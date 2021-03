Faisy alista el smoking para “Las Galas Disfuncionales” de “Me Caigo de Risa

León, Guanajuato.- El guanajuatense Faisy disfruta de las mieles del éxito de su programa “Me Caigo de Risa” que tendrá el horario estelar este domingo por las Estrellas.

En entrevista con AM, platicó cómo se siente y todo lo que ha sucedido alrededor de las 7 temporadas del programa más exitoso de la televisión.

Faisy en una de las caracterizaciones del programa. FOTO: FAISY

Faisy: ¡Estamos emocionados! estas galas en Las Estrellas más que un proyecto o una evolución, es un festejo, después de 7 años de mucho trabajo nos dan la oportunidad de hacer 5 programas en ‘Prime Time’. Todo esto llegó en un buen momento, fue un festejo con todas nuestras personas favoritas, nuestros hermanos disfuncionale; en cada bloque habrá un invitado diferente, nuevo, orquesta en vivo, nuevos juegos y dinámica.

AM. ¿Qué agradeces de todos esto?

Faisy: De todo lo que nos ha regalado este programa en 7 años, casi 8, el descubrir una nueva forma de comedia, una terapia en esta pandemia, no sólo para la gente que nos lo ha dado a conocer, sino para nosotros. De la mano de la improvisación, el hacer giras, el llegar a Las Estrellas.

AM.- ¿Cuándo lanzarán su juego de mesa y cuándo se retoma la gira?

Faisy: Es en lo que estamos trabajando todos, estamos proponiendo ideas para que quede increíble, sería para el segundo semestre del año. Estamos esperando que pase esta pandemia para poder regresar con una nueva gira de ‘Me Caigo de Risa’ y seguir con proyectos que tenemos un poquito parados, y que todos vamos a disfrutar.

La Familia Disfuncional. FOTO: FAISY

AM.- ¿Cómo tomaste la broma que te hicieron José Eduardo Derbez y Lalo Suárez, tu productor?

Faisy: Lalo Suárez es de mis mejores amigos, y la verdad ‘Me Caigo de Risa’ ya se convirtió en una familia, más que en un proyecto, así que cuando nos cambian de horario por el fútbol, yo me ‘ardo’ mucho, y bueno, tenemos que aceptarlo porque trabajamos para una empresa que nos ha apoyado y visceversa”

“Cuando quieren meter a otro conductor o que yo conduzca otro programa, pues no me gusta mucho y lo tomé como ¡échame la culpa a mí, no digas que sí a todo!, pero fue con mucho cariño. José Eduardo también es de mis mejores amigos, y lo tomé con mucha risa, al ‘Rasta’ me cae muy bien, pero no me veo conduciendo un programa con él, y pues ya vendrá mi venganza”.

Con Mario Bautista, uno de los invitados. FOTO: FAISY

AM.- ¿Qué planes hay con la Familia Disfuncional?

Faisy: En la Familia Disfuncional tenemos la inquietud de juntarnos a escribir y generar proyectos juntos, la verdad todo está como frenado por la pandemia, pero sin duda queremos escribir algo para teatro, producir algo para cine. Los invito a no perderse este programa, a iniciar muy bien la semana con estas cinco galas.