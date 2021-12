Faisy y el origen del amor eterno por el Club León

AM.- El amor de Faisy por el equipo León es uno de los más grandes, pues no solo es un amante de este deporte por herencia y nacimiento, sino que le ha dado las mejores satisfacciones.

Soy fan del equipo desde los 6 años, tengo plateas (en el Estadio León) me tocaron ascensos, descensos, al igual que salí en el periódico llorando, también alzando la copa con Rafa Marquéz, ‘El Chapito’, tengo mis medallas de ascenso”, platicó en una entrevista pasada.

Faisy con la afición. Foto: Especial

Faisy ama el futbol desde que tiene uso de razón, fue parte de las Fuerzas Básicas del León, fue parte de la selección de futbol de Guanajuato, cobraba por jugar desde los 12 años de edad.

Faisy siempre que puede se pone su playera. Foto: ESPECIAL

Por cinco años fue parte de Fox Sport, lugar donde presumía su amor por esto, y siempre que puede, lanza sus mejores vibras al Club León.

Estuve 5 años en Fox Sport, conocí a los jugadores, me iba de fiesta con ellos, el futbol me ha dado las mejores bendiciones”, añadió.

Su papá es otro de los grandes fans del equipo Esmeralda, por ello, la herencia viene de tradición.

Deja atrás al América

Faisy tiene un marcador a favor del equipo de 3-0, y desde que se anunció la final, su pronóstico está a favor de ‘La Fiera’.

El 9 es mi número favorito (León va por la 9 estrella), era el número de Hugo Sánchez, tuve una infancia bonita, y mucho tiene que ver el deporte”

Faisy y sus recuerdos. Foto: Especial

“Desde los 6 años mi tío Pepe, que en paz descanse, vivía en San Luis de la Paz pero tenía plateas en León y yo no sabía que había un equipo en León, de repente ascienden a primera y le dije adiós a equipo como el América; me tocó Tita, Chato Ferreria, conocí a Vucetich como a los 8 años, y ya lo sentía como compadre. Me tocó el descenso, que se perdieron por arte de magia, y luego me tocó el ascenso en Fox Sport, los campeonatos…no me arrepiento de nada”, finalizó.

Faisy ha apostado con sus compañeros de “Me Caigo de Risa”, y ha perdido en todo tipo de retos.

