Fallece Al Schmitt, productor musical e ingeniero, ganador de 20 Grammys

Estados Unidos.- Al Schmitt, productor e ingeniero de grabación, quien ganó 20 Premios Grammy, además de otros premios, murió a los 91 años de edad, rodeado de su familia, en su casa de Los Ángeles.

La familia decidió no informar sobre el fallecimiento de Al Schmitt ocurrió este lunes, 26 de abril, pero un pariente desconocido lo hizo a través de Facebook.

El mundo ha perdido a una persona extraordinaria, muy querida y respetada, que llevó una vida extraordinaria”, dice la publicación de Facebook.

Albert Harry Schmitt, más conocido como Al Schmitt, fue un productor musical e ingeniero de sonido estadounidense. Foto: Especial.

Como el productor/ingeniero de grabación más honrado y galardonado de todos los tiempos, sus palabras de despedida en cualquier discurso fueron: ‘Por favor sean amables con todos los seres vivos’”.

La exitosa carrera de Al Schmitt incluyó álbumes de Frank Sinatra, Bob Dylan, Ray Charles y Diana Krall.

También grabó con artistas como Sammy Davis, Jr., Natalie Cole, Thelonious Monk, Elvis Presley, Tony Bennett, Madonna y Michael Jackson, entre otros.

¿Quién fue Al Schmitt?

Albert Harry Schmitt, más conocido como Al Schmitt, nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de abril de 1930 y murió el 26 de abril de 2021). Fue un productor musical e ingeniero de sonido estadounidense.

Durante su carrera, ganó 20 premios Grammy por su trabajo con artistas como Henry Mancini, Steely Dan, George Benson, Toto, Natalie Cole, Quincy Jones, entre otros.

A finales de la década de 1950, Schmitt se mudó a Los Ángeles y se convirtió en ingeniero de planta en Radio Recorders.

En la década de 1960, se trasladó a RCA en Hollywood, donde dirigió álbumes para Henry Mancini, Cal Tjader, Al Hirt, Rosemary Clooney, Liverpool Five, The Astronauts, Sam Cooke (“Bring It on Home to Me”, “Cupid”, “Another Saturday Night”), Alex North y Elmer Bernstein.

También trabajó en el Million Dollar Trio de Jascha Heifetz, que comprendía a Heifetz, Arthur Rubinstein y Gregor Piatigorsky. Schmitt comentó una vez que “Heifetz era muy temperamental en el estudio”.

Encabezó la ingeniería de los discos de Frank Sinatra Duets, Genius Loves Company de Ray Charles y varios trabajos de Diana Krall.

Gran parte de su trabajo en los últimos años fue con el productor Tommy LiPuma.