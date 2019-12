Fallece Bárbara Guillén, ex pareja de Alejandro Camacho

México.- La actriz Bárbara Guillén falleció luego de una larga enfermedad, confirmó su hija, la también artista Francesa Guillén, a través de sus redes sociales, quien se despidió de su madre.

Mamita. Buen camino hacia la ausencia del dolor. Te amo siempre”, escribió.

Retirada de la actuación hace varios años, Bárbara radicaba en Chiapas, donde tenía un refugio para perros.

La intérprete murió el pasado 9 de diciembre luego de estar delicada de salud por un largo tiempo, al parecer a causa de un tumor pulmonar, lo que llevó a la familia a solicitar apoyo económico a familiares y amigos para sostener los costosos tratamientos médicos.

Guillén fue pareja del actor Alejandro Camacho, con quien procreó a Francesca. En un texto que difundió a través de Facebook, Francesca agradeció la solidaridad de mucha gente, y pidió de nuevo apoyo para seguir en la lucha.

En el mismo mensaje la actriz hizo eco de la voz de su mamá, quien agradeció el apoyo de amigos y familiares.

Ustedes han prolongado mi vida y mi dolor, y mi esperanza, y han sacrificado algunos derechos, caprichos o necesidades sin razón alguna, excepto el amor”.

En otro fragmento afirmó que “el tiempo que llevo viva, casi cuatro meses esperando respuestas médicas que no llegaron, hicieron que perdiera mucho tiempo y sólo por eso no quiero perder esta batalla, por ustedes, por mis perros y porque me lo merezco”.