Fallece Elsa Raven, actriz de cintas como ‘Volver al futuro’ y ‘Titanic’

Los Ángeles, California.- Elsa Raven, actriz conocida por sus papeles en filmes tan populares como ‘Volver al futuro’, ‘Titanic’ y ‘El cartero siempre llama dos veces’, murió a los 91 años de edad.

Se informó que la actriz falleció en su hogar de Los Ángeles, California, el pasado martes 3 de noviembre.

Según Deadline, su muerte fue dada a conocer por su agente, David Shaul. Raven, cuyo verdadero nombre era Elsa Rabinowitz, nació el 21 de septiembre de 1929 en Charleston (Carolina del Sur). Sus inicios como actriz iniciaron en el teatro en la ciudad de Nueva York, hasta su debut en televisión en 1963 en la serie ‘Hazañas bélicas’.

Uno de sus primeros roles destacados fue el de la señora Townsend en el filme ‘Terror en Amityville’ de 1979.

La primera cinta en la que participó la actriz Elsa Raven fue en ‘Los asesinos de la luna de miel’ en 1970.

También trabajó junto a Jack Nicholson y Jessica Lange en ‘El cartero siempre llama dos veces’.

Uno de sus roles más memorables le llegó en 1985, cuando dio vida a la mujer que quiere salvar la torre del reloj de ‘Volver al futuro’.

Tuvo una participación en ‘Titanic’. Foto: Especial.

En los años 90 's participó en títulos destacados como ‘Proposición indecente’, ‘En la línea de fuego’ o ‘Titanic’, el taquillero largometraje dirigido por James Cameron en el que encarnó a Ida Straus.

La mayoría de las escenas de su personaje, fueron eliminadas del montaje final pero sí aparece en el videoclip de My Heart Will Go On, el tema principal de la película interpretado por Celine Dion.

También tuvo algunos papeles en televisión y entre 1988 y 1990 apareció en la serie ‘Amén’.

Formó parte del reparto de la producción ‘Days of Our Lives’ entre 1994 y 1999.

Entre sus últimos trabajos aparecen el cortometraje ‘Dead Game’ en 2009, la película ‘Answers to Nothing’ y el corto ‘They're with Me’, ambos lanzados en 2011.

MDHT