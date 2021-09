Muere el compositor José Alfredo Jiménez Jr.

CDMX.- A través de comunicados y redes sociales, la familia y el gremio artístico dieron a conocer el fallecimiento de José Alfredo Jimenéz Galvez, hijo del compositor José Alfredo Jiménez.

La Asociación Nacional de Intérpretes informó la muerte a través de un comunicado.

@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete José Alfredo Jiménez Jr. Compositor y productor musical, con una prolífica carrera. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias".

Fue por un paro cardíaco

La familia, que se encontraba en la Ciudad de México desde hace unos días, confirmó su deceso a consecuencia de un paro respiratorio fulminante.

Su cuerpo estará tendido en Gayosso de Sullivan a partir de las 8 de la noche.

¿Quién era José Alfredo Jiménez Jr.?

Según la biografía de la Asociación de Compositores: José Alfredo Jiménez Gálvez era un gran impulsor de la obra de su padre.

Nació un 9 de noviembre en la Ciudad de México; hijo del compositor José Alfredo Jiménez Sandoval y Julia Gálvez Aguilar Paloma. Terminó estudios de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en la Universidad de Nueva York (NYU); trabajó como ingeniero de mantenimiento y en el Departamento de Música Internacional de RCA Victor de México.

Algunas de sus composiciones son Herida sobre herida, La noche que me diste las estrellas y Me hace falta una pieza, coautorías con Juan Carlos El pato Medina; Fugitivo, escrita en colaboración con Reyli Barba, y No lo niego, en coautoría con Mario Monge.

También ha escrito por José Alfredo Jiménez Gálvez en coautoría con Memo Muñoz; Gran reserva, para la telenovela Camino de Guanajuato, con música de El pato Medina; de la película Somos dos, de Valentín Trujillo; del videohome Si nos dejan, con Guillermo Capetillo y Pilar Montenegro; para el video de rock Sentado en la azotea, con Ricky Luis y René Cardona III, y los discos Viejos amigos y Marcando el paso, ambos de José Alfredo Jiménez con Banda El Recodo.

Su última colaboración

Gracias a la tecnología, pudieron sumar la voz de José Alfredo Jiménez para darle vida al tema “Cuatro caminos”, autoría de “El Rey”, y que, con la supervisión de José Alfredo Jiménez Gálvez, así como con la producción musical y arreglos de Julio Lizárraga y en conjunto con su sello discográfico Luz Récord.

Esta vez nos duele en el alma:

Lamentamos el sensible fallecimiento del maestro Jose Alfredo Jimenez Jr. Viviremos agradecidos por el apoyo incondicional que nos brindó, por la confianza, por dejarnos cantar sus temas y con la voz de su padre, por la plática siempre amena, por esa calidad humana, gracias.

Enviamos nuestras condolencias a sus hijos, esposa, familia y seres queridos. El Rey y su Paloma están felices por recibirlo, nosotros lamentamos su partida

Descanse en paz Maestro José Alfredo Jiménez JR

Preparaba su serie

Además, José Alfredo estaba en trabajos para concretar la serie de su padre, que como bien se sabe, hablará de su vida y legado.

HBO MAX ya trabaja en otra alteran, que habla sobre la aportación de José Alfredo a la música mexicana.





