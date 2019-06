Fallece actriz Edith González, tras batalla contra el cáncer

México.- La actriz Edith González falleció esta mañana, tras una dura batalla contra el cáncer. Famosos lamentaron la noticia a través de las redes sociales.

La actriz mexicana de 54 años saltó a la fama con telenovelas como “Salomé”, “Nunca te olvidaré” y “Corazón Salvaje”, con la empresa Televisa.

En 2017 Edith González, animada, anunció que ganó la primera batalla contra el cáncer. Tiempo atrás, lamentablemente fue diagnosticada con cáncer de ovarios, con el que no pudo.

Su último proyecto de televisión fue en Tv Azteca con “Este es mi estilo”. Se rumoró que en abril tuvo una recaída, por lo que se ausentó unos días del programa. Días después ella lo desmintió.

Una de sus últimas publicaciones en su perfil de Instagram fue el pasado 29 de mayo, donde compartió una foto de ella, donde luce espectacular, como siempre. Contaba con 1.2 millones de seguidores.

Simplemente piensa que eres bella, inteligente y buen ser humano. El cambio inicia en tu corazón. #viaja #rie #ama #bethechange #love #travel #laughand never ever forget to #smile”, escribió ese día la actriz Edith González.