Fallece actriz Isela Vega a los 81 años

México.- A través de redes sociales, se confirmó la muerte de la actriz mexicana Isela Vega la noche de este martes, a la edad de 81 años.

La noticia la confirmó su sobrina Brenda Vega, a través de su cuenta de Facebook.

Por el momento no se han dado mayores detalles respecto a la muerte de la actriz.

Nacida en Hermosillo, Sonora, el 5 de noviembre de 1939, Isela Vega forjó un amplio legado en el cine y la televisión mexicanos.Sus trabajos más recientes fueron con la serie de Netflix “La Casa de las Flores” y la película “Cindy la regia”.

Vega, cuyos papeles en "La ley de Herodes" y "La viuda negra" le dieron premios Ariel, dejó una filmografía de 130 producciones entre series y largometrajes.

En el cine compartió pantalla con otros grandes íconos mexicanos, como Mauricio Garcés con quien actúo en Don Juan 67; Verano Violento, donde compartió pantalla con Pedro Armedáriz y Las reglas del Juego, con José Alonso.

En el cine internacional, fue reconocida por sus participaciones en The Deadly Trackers y Quiero la Cabeza de Alfredo García.

En su juventud, a la edad de 34 años, se convirtió en la primer mujer mexicana en posar completamente desnuda para Playboy.

Yo en sí no pensaba nada de desnudo, ni pensaba que el cuerpo de un ser humano está prohibido o no, porque si alguna vez has visto tu cuerpo, no tiene nada de raro. Porque siempre me ha parecido que el pensamiento social, socialmente se dejan desviar, hay cosas que te meten en la cabeza desde chamaco, creo que así es y así está bien”, comentó también en aquella ocasión en Guanajuato.