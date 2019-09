Fallece hija de la conductora Rocío Sánchez Azuara, padecía Lupus

México.- La presentadora Rocío Sánchez Azuara dio a conocer la muerte de su hija Daniela Santiago Sánchez, de 31 años de edad, a causa de Lupus Eritomatoso Sistémico, enfermedad que la tuvo en el hospital varias ocasiones.

La presentadora usó sus redes sociales para dar a conocer la triste noticia, a través de un video, la conductora se despidió de su hija.

Mediante Instagram y Facebook, Rocío Sánchez Azuara le dedicó un mensaje de despedida a su hija, quien desde hace 20 años fue diagnosticada con Lupus Eritomatoso Sistémico.

Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”, precisó la presentadora junto a una fotografía de su hija.