Muere actriz Lisa Banes tras ser atropellada en Nueva York, se dirigía a una cita

Estados Unidos.- La actriz Lisa Banes, conocida por sus interpretaciones en películas como “Burdel”, “Legalmente rubias” y “Una cura para el bienestar”, murió a 10 días de que fue atropellada en las calles de Nueva York.

La actriz de 65 años fue atropellada por el conductor de una motocicleta tipo scooter el pasado 4 de junio, cuando se dirigía a una cita con su esposa, Kathryn Kranhold, compartió su mánager David Williams a la cadena NBC.

Estamos desconsolados por el fallecimiento trágico e insensato de Lisa. Fue una mujer de gran espíritu, bondad y generosidad y dedicada a su trabajo, tanto en el escenario o delante de una cámara y aún más a su esposa, familia y amigos”, expresó David Williams.

Agregó que las heridas fueron fatales, pues Lisa resultó con traumatismo cerebral, por lo que fue llevada al Hospital Monte Sinaí, donde se reportó su muerte este lunes, 14 de junio.

Según la Policía de Nueva York, aún no han logrado identificar al conductor de la motocicleta, quien se pasó un semáforo en rojo cuando Lisa Banes atravesaba la Avenida Amsterdam, al oeste de Manhattan.

¿Quién es Lisa Banes?

Lisa Banes, quien nació en Chagrin Falls, Ohio, el 9 de julio de 1955, fue una actriz estadounidense, nominada a un premio Drama Desk a la mejor actriz de reparto en una obra de teatro en 1984 por Isn’t it Romantic? y ganó un premio Theatre World en 1981 por su interpretación de Alison Porter Off-Broadway en Look Back in Anger.

En el cine participó en cintas como Cocktail (1988), Freedom Writers (2007), Gone Girl (2014) y como Hollis en A Cure for Wellness (2016).

En televisión, Banes tuvo papeles regulares como Doreen Morrison en The Trials of Rosie O’Neill protagonizada por Sharon Gless, y como la alcaldesa Anita Massengil en la serie de comedia de Fox Son of the Beach (2000-01).

También tuvo papeles recurrentes en The King of Queens como la jefa de Carrie, Georgia Boone, Six Feet Under como Victoria, en One Life to Live como Eve McBain y en Nashville Season 6 como la directora del rancho.

También actuó como estrella invitada como doctora Trill en el episodio “Equilibrium” de Star Trek: Deep Space Nine. Banes interpretó a Anne Kane en la miniserie de televisión de 1985 Kane & Abel.

