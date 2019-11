Fallece polémica participante de la competencia 'The X Factor'

Inglaterra.- Ariel Burdett, una chica de 38 años que saltó a la fama en 2008 luego de una polémica audición para el show británico de talentos "The X Factor", falleció este mes, según reveló un amigo de la familia.

De acuerdo con el reporte del Daily Star, el amigo informó a través de Facebook que Ariel, quien después de la fallida presentación en "The X Factor" se cambió el nombre a Arabella Starchild, había muerto, y compartió la dirección de correo electrónico de su hermano para que la gente que estuviera interesada en asistir al funeral se comunicara con él.

Este es el post de Facebook donde se informó la muerte de la cantante. FOTO: Facebook

Ariel llamó la atención de muchas personas cuando acudió a audicionar en el famoso programa de televisión "The X Factor", donde se mostró confiada y segura, a pesar de que a ninguno de los jueces le gustó su actuación.

De entrada, y en el momento de entrar al escenario, Ariel se quitó el número que la identificaba como concursante, y aseguró que era "una persona, no un número".

Después, afirmó que trabajaba como "Coach Vocal Holística". Confundido, uno de los jueces, Simon Cowell, le pregunta que a qué se refiere con eso, y ella explica que enseña a personas a cantar tomando en cuenta aspectos como su tipo de cuerpo, sus emociones, sus pensamientos y su energía.

Tras esa explicación, Ariel comenzó a cantar lo que ella llamó una "pieza académica" en la que cada línea de canto pertenecía a un género diferente. A pesar de esto, Simon le dice que lo que ella hizo fue "una completa pesadilla".

Tras recibir críticas de los cuatro jueces (Simon Cowell, Cheryl Cole, Dannii Minogue y Louis Walsh), Ariel se retira enfurecida, no sin antes insultarlos a todos.

Tras anunciarse su fallecimiento, del que no se especificaron las causas, muchos fanáticos del show mandaron sus condolencias, y un usuario escribió en redes sociales: "A pesar de que no pudo entrar al show, ella recibió mucha más atención que muchos de los concursantes y siempre será recordada como una leyenda de 'The X Factor'. Descanse en paz".

Finalmente esa edición de "The X Factor" sería ganada por Alexandra Burke, quien fue guiada por Cheryl Cole.