Fallece quien fuera pareja de Juan José “Pepillo” Origel por 10 años, de VIH

México.- Luis Ernesto Romo Gutiérrez, quien fuera la pareja sentimental del periodista leonés Juan José Origel, conocido como “Pepillo”, por diez años, murió, al parecer a causa del VIH.

Ambos fueron pareja por más de diez años y se rumora que su deceso se debió a que Romo padecía del virus de VIH, según informa el Diario Basta!.

Fue el mismo Ernesto quien dio a conocer hace algunos años su relación con Origel a través de una entrevista, reveló detalles de cómo fue su relación y cuándo los presentaron.

Se conocieron en 1997 en un bar de la Ciudad de México, de ahí comenzaron a salir, su relación se formalizó y convivieron por espacio de una década.

Luis Ernesto era originario de Aguascalientes, donde se llevó a cabo su funeral al que asistió su familia, amigos cercanos y quien fuera su pareja hasta el día de su muerte.

Trascendió que Juan José Origel no asistió a darle el último adiós a su ex pareja.

Yo me la pasé muy bien con él, viajábamos mucho juntos y en la intimidad es muy simpático, me hacía mucho reír, siempre estábamos riendo, era muy tierno... él me buscaba porque yo era como su balance...”, contó en alguna ocasión Luis Ernesto.