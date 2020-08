Fallece youtuber 'Juanito Sirena', Werevertumorro confirmó su deceso

Ciudad de México.- Este lunes falleció el youtuber y actor, Héctor Mickeith, mejor conocido como Juanito Sirena, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, confirmó su deceso.

Mediante sus redes sociales, Gabriel Montiel se despidió de su entrañable amigo, quien participó en algunos proyectos con él.

No sé a dónde vamos cuando nos vamos. Espero podamos ver un rato lo qué pasó después de que nos fuimos y, si es así, este perro fue una verga y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo Héctor Mickeith. Te extrañaremos y te quiero amigo. QEPD", compartió Werevertumorro en Twitter.

No sé a dónde vamos cuando nos vamos. Espero podamos ver un rato lo qué pasó después de que nos fuimos y si es así, este perro fue una verga y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo @Hectormickeith te extrañaremos y te quiero amigo. QEPD pic.twitter.com/8KeRnXpcj9

Así mismo, mediante su cuenta oficial de Instagram, el también gamer recordó el momento en que Héctor participó en algunos de sus videos y fue así como consiguió el personaje Juanito Sirena.

Y de hecho ya había gente que me conocía así de 'Es el que sale con Juanito'. Ya me conocían por él. Siempre salió adelante a pesar de todo y se le va a querer un chingo siempre. No sé en qué crean, pero mándenle una oración, lo que sea que ustedes crean", escribió.