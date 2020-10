Familia de Eiza González está de luto, un ser muy querido perdió batalla contra Covid-19

México.- La actriz Eiza González y su familia se encuentran de luto por la irreparable pérdida de un ser querido que perdió la batalla contra el Covid-19, lo que tiene a su madre, Glenda Reyna, desconsolada.

El coronavirus sumó una nueva víctima y tocó a la familia de Eiza, su tío Javier perdió la batalla contra el virus, lo que tiene desconsolada a su madre, Glenda Reyna, quien se despidió de su hermano a través de sus redes sociales.

Este desenlace enlutó a la familia de la actriz de ‘Baby Driver’, quienes se encuentran tristes, sobre todo la ex reina de belleza, Glenda.

No puedo hablar, no puedo pensar, no puedo respirar, tu partida no debió de existir, simplemente vino esa mie... y se metió en ti, y hoy nos priva de ti así como si nada, a ti que eras que un ser alegre, bueno, sano, honorable”, escribió la mamá de la guapa actriz junto a una fotografía en la que aparece sonriendo junto a su hermano.

Me duele por tu esposa, me duele por tus hijas, por tu hijo, por tus nietas, por tus hermanos y hermana que creo que nos será muy difícil entender esta gran pérdida que nunca debió de existir, no lo creo y no lo puedo ni aceptar”, agregó la modelo.

Glenda Reyna está tan dolida que expresó que se resiste a aceptar que Jorge se fue, y aclaró que no acepta que se haya ido, pues no era su tiempo.

Hoy tu pequeña hermana, aquella que te quito tu lugar y que la cuidabas, la molestabas, le enseñabas; tiene el corazón roto hermano, no quiero que nadie me diga que estás con mis papás o con mi hermano Toño, simplemente tú no te podías ir porque no era tu tiempo”, finalizó la madre de Eiza González.

