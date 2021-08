México. – Hace una semana que Sammy Pérez falleció, quien sufrió un infarto luego de ser internado por COVID, los familiares del comediante apenas recuperaron su cuerpo y le dedican emotivas palabras a través de sus redes sociales.

Hace un par de días, la prometida de Sammy dio de que hablar luego de desaparecer, ya que era ella la responsable de firmar la salida del cuerpo, cuando el sobrino del actor intentó contactarla, Zuleika Garza no repondía a las llamadas, lo que complicó la entrega del cuerpo.

Zuleika finalmente apareció en un programa de televisión, al cual asistió para negar acusaciones en su contra, también aclaró que, se encontraba en confinamiento por sospecha de COVID.

Por otro lado, el sobrino de Sammy, compartió una foto donde se ve la urna con las cenizas del comediante.

Daniel Pérez, sobrino del actor, escribió: “Dios ya no me permitió cumplir con la promesa de ir por ti y llevarte a tus rehabilitaciones pulmonares, pero Dios me permitió ir por ti hasta donde estabas, contra viento y marea pues había muchas trabas, pero pude recuperar tu cuerpo y gracias a Dios tu cuerpo ya descansa tranquilo y tu alma en el cielo”.