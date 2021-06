Steph Gómez: Familia agradece a fans y Exatlon tras fallecimiento de la atleta

CDMX.- "Amigos y cómplices", así fue la relación que tenían los hermanos Adoney y Steph Gómez, y como vocero de la familia, agradeció el acompañamiento y mensajes de aliento en los momentos más difíciles, tras la muerte de Steph.

En un mensaje a través del matutino ‘Venga la Alegría’, Adoney agradeció el acompañamiento, los mensajes en redes sociales, y a los colegas de Exatlón, con los que pudo coincidir.

Como una mujer entregada a cada detalle, con ganas de seguir adelante, y ser un ejemplo, fue como el hermano de Steph pidió que fuera recordada.

Para los chicos de Exatlón, no tuvo más que agradecimientos y buenos deseos.

Steph compartía muchos momentos con su hermano, y fue así como él la recuerda.

Ella me demostró que me amaba, que me quería, espero un día poder verla y decirle lo mucho que la quiero. Estamos bien (como familia), no es fácil, queremos seguir adelante, es lo que ella quería, iremos más unidos como familia como ella, y luchando como ella quería”, finalizó.