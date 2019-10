Famosa actriz de Televisa es acosada en plena grabación de telenovela

México.- La famosa actriz de telenovelas como “María la del Barrio” y “Salud, dinero y amor” confesó que estaba en plena grabación de un melodrama para Televisa cuando sufrió acoso sexual y optó por salir del proyecto.

Sin dar detalles ni el nombre del melodrama, la actriz Itatí Cantoral confesó que se vio obligada a abandonar el proyecto y le pidieron que no revelara nada.

Tuve que dejar una telenovela por uno (un acosador), ya firmado el contrato, grabando y todo, hasta que llegó un momento en que dije: ‘si este hombre me sigue faltando al respeto enfrente de todos mis compañeros, me voy’, porque pedía que me desnudara; me dijeron que guardara silencio y cortaron el proyecto”.