México.- Famosas como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Madonna, Kim Kardashian y Tania Rincón, publicaron en sus cuentas de Instagram, fotos de cómo quedaron sus árboles de Navidad dentro de sus hogares.

El espíritu navideño y la esperanza de la temporada, ya invadió las casas de las famosas, quienes en compañía de su familia, adornaron sus casas con el clásico árbol de Navidad, así como otros detalles que no pueden faltar año con año.

Andrea Legarreta: Con una foto en la que aparece con sus hijas y suarbolito, la conductora del programa “Hoy” comentó que ellas son su mejor regalo. "El mejor regalo que puede haber bajo el árbol de Navidad ¡mis niñas lindas! Desde su llegada, estas fechas se tornaron más dulces, mágicas y especiales… tan entrañables como ustedes", escribió la esposa del cantante Érik Rubín.

"El verdadero sentido de la Navidad nace del amor, paz, fe, esperanza y agradecimiento. Dios me los bendiga a todos y a sus familias siempre”, añadió Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta y sus hijas Mia y Nina Rubín./ Foto: Instagram

Mariah Carey: La cantante es uno de los rostros más buscados en Navidad, por su éxito "All I Want For Christmas Is You", que este año superó 10 millones de ventas, y que nunca falta en las reuniones navideñas. La ex de Luis Miguel compartió una foto en la sala de su casa que luce especialmente decorada para esta temporada.

Mariah Carey en su casa adornada para la temporada navideña./ Foto: Instagram

Maribel Guardia: La actriz presumió su árbol en el que se ve un gran logo de Batman y en lugar de esferas algunos adornos como un oso y bastones de dulce gigantes. "Bienvenido diciembre, que llene nuestras vidas de bendiciones y podamos cerrar este año con agradecimiento a Dios por las lecciones aprendidas y por el regalo de cada amanecer lleno de esperanza y alegría por vivir”, escribió en Instagram.

Maribel Guardia no dejó de posar sexy junto a su arbolito./ Foto: Instagram

Galilea Montijo: Aunque hoy ha sido el foco de los reflectores por una supuesta relación con Arturo Beltrán Leyva, apenas iniciado el mes de noviembre ya había decorado para Navidad con no sólo un árbol sino también un gran muñequito de cascanueces y hasta un trompo gigante. Muy a su estilo Adal Ramones hizo un reel de Instagram sobre su decoración navideña hecha por Adriana Huerta, figura que también ayudó a los arbolitos de Omar Chaparro, Maribel Guardia y hasta Kate del Castillo.

Galilea Montijo puso su árbol de Navidad desde finales de noviembre./ Foto: Instagram

Kim Kardashian: La socialité mostró su arbolito muy minimalista de color blanco y adornos del mismo tono, pero destaca una esfera de la cabeza de “Spider-Man”, así como varias cajitas con muñecos de los personajes de “Star Wars”. Unos venados también se asoman de fondo en la imagen que publicó en Instagram, donde ella luce en pijama, muy sonriente.

Kim Kardashian presumió también juguetes de Spider-Man y Star Wars./ Foto: Instagram

Tania Rincón: Además del arbolito, la conductora de “Hoy” decoró un área de su casa con adornos navideños en donde se tomó una linda fotografía con su esposo Daniel Pérez y sus pequeños hijos Patricio y Amelia, con el mensaje: “En este hogar amamos la temporada navideña”.

Tania Rincón y su familia aman la Navidad./ Foto: Instagram

Paulina Rubio: En el marco de su presentación musical "Somos Navidad", la llamada “Chica Dorada” compartió una imagen suya usando un leotardo rojo con blanco y junto a un gran árbol así como un fragmento del video en el que canta la canción de Rodolfo el Reno.

La Chica Dorada especialmente vestida para la temporada decembrina./ Foto: Instagram

Madonna: La cantante compartió con sus seguidores de Instagram un video en el que aparece con su novio Ahlamalik Williams y sus hijos Mercy James, Estere Ciccone y Stelle Ciccone, todos colaborando para terminar de adornar su arbolito. “Jesús era judío y decorar el árbol es un ritual pagano y ¿alguien sabe realmente cuándo nació Jesús? ¡La vida es un misterio! ¡Así que adoptemos todas las creencias y rituales siempre que nos hagan felices y estemos más enfocados en dar que en recibir!”, fue la reflexión que publicó.

Madonna tuvo la mejor compañía para adornar su casa./ Foto: Instagram

Britney Spears: La cantante de “Baby One More Time” hizo un video bailando y modelando diferentes vestidos frente a su árbol de Navidad y con “Vogue” de Madonna sonando de fondo.

Britney Spears ha subido varios videos bailando junto a su árbol de Navidad./ Foto: Instagram

Alejandra Guzmán: La cantante publicó una foto junto a su sobrinito Apolo Alejandro y detrás de ellos el árbol de Navidad. El mensaje fue “manos a la obra”, pues dedicarían su día a adornarlo con esferas y luces de colores.

Alejandra Guzmán tuvo al mejor ayudante para poner su arbolito./ Foto: Instagram

Consuelo Duval: La actriz presumió su decoración con esferas gigantes y brillantes, haciendo alusión a la magia y alegría que entra en su casa cuando la temporada navideña inicia.

Consuelo Duval se muestra muy alegre con su espectacular árbol de Navidad./ Foto: Instagram

