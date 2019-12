Famoso actor de ‘Avengers’ se bronceó parte íntima y acaba con quemaduras

Estados Unidos.- El famoso actor Josh Brolin, quien interpreta a ‘Thanos’ en Avengers: Infinity War y Endgame, confesó que quiso lucir bien e intentó seguir la moda de broncearse el ano, pero no resultó lo que esperaba y acabó con graves quemaduras en su parte íntima.

Josh, de 51 años de edad, relató que escuchó hablar de esta práctica de broncearse el perineo, pero por las quemaduras que sufrió, al parecer desconocía el tiempo sugerido y él pasó demasiado tiempo exponiendo su área al sol y terminó con graves y dolorosas quemaduras.

He probado eso de tomar el sol en el perineo de lo que tanto he oído hablar y mi consejo es que no lo hagas tanto tiempo como lo hice yo. Mi agujero de apretar está locamente quemado e iba a pasar el día de compras con mi familia”.

Debido al dolor, Josh tuvo que cancelar las compras y quedarse en casa a colocarse hielo en su zona íntima, también se untó cremas de aloe para calmar el dolor.

Aún por encima del dolor, el actor nacido en Santa Mónica, California, no dejó de quejarse de la persona que inició con ésta moda.

El actor Josh Brolin Empezó su carrera en series de televisión antes de conseguir un papel más relevante como Brand Walsh en la película Los Goonies (1985), dirigida por Richard Donner. Foto: Especial.

En cambio, estoy utilizando hielo, cremas de aloe vera y para las quemaduras debido a la gravedad del dolor. No sé quién cojones pensó en esta estúpida mierda, pero que te den. En serio”, finalizó escribió el actor que da vida a Thanos.

Josh James Brolin (Santa Mónica, California; 12 de febrero de 1968) es un actor de cine y televisión estadounidense. Su primer papel fue en la película Los Goonies en 1985.

Desde entonces ha aparecido en varias películas y es conocido por papeles como Llewellyn Moss en No Country for Old Men, el Agente K joven en Hombres de negro III, Thanos en Avengers: Age of Ultron (Cameo), Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Cable en Deadpool 2, el presidente George W. Bush en W y Dan White en Milk, por la cual recibió nominaciones al Óscar y SAG como mejor actor de reparto, entre otros.