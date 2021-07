VIDEO. Viva Cuba libre: famosos se unen contra el régimen con el hashtag #SOSCUBA

México.- Famosos como Camila Cabello, Andy García, Gloria y Emilio Estefan, Niurka, Ricky Martin y Residente, entre muchos más, suman sus voces al reclamo al régimen cubano al que su gente le pide libertad.

Estas celebridades unieron sus voces al reclamo de otros artistas puertorriqueños que recientemente han expresado apoyando a los miles de cubanos que el domingo, 11 de julio, se lanzaron a la calle clamando “libertad” al Gobierno.

A la voz del boricua se unió la de la cantante cubana, Camila Cabello, quien recalcó que las muertes por Covid-19 en la isla están aumentando y urge ayuda humanitaria.

Por su parte, Daddy Yankee y J Balvin tuitearon la etiqueta #SOSCuba para sumarse a los reclamos de sus colegas, así como de los millones de internautas sobre el tema.

Otro que se pronunció en favor del país caribeño es Luis Fonsi, quien le mandó un fuerte abrazo solidario a los cubanos en esta lucha por la paz y la libertad.

Con esto, el intérprete recordó el título de la canción que impulsó a los cubanos a luchar contra la dictadura castrista.

A su vez, Residente, conocido como René Pérez, decidió publicar un mensaje criticando al Gobierno cubano y culpando al estadounidense por la situación.

Andy García, actor de cine cubano-estadounidense, se dijo cansado de 62 años de lo que llamó “tiranía y represión” y pidió apoyar a sus hermanos cubanos.

Otras estrellas del espectáculo como Ricardo Montaner, Ozuna, Kany García, Natti Natasha, Guaynaa, Romeo Santos y Farruko, entre muchos otros, compartieron el hashtag #SOS Cuba.

Gloria Estefan, William Levy, Niurka, Gente de Zona, Yomil Hidalgo, Ovi, El Chacal y Yotuel Romero, se sumaron a pedir ayuda humanitaria para Cuba.

¡Quiero mi ���� Cuba libre! ¡El pueblo Cubano está desesperado! ¡Estoy con ellos como siempre he estado! The Cuban people are reaching their breaking point! I stand with them as I always have! #SOSCuba”, escribió Gloria Estefan.