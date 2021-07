Estos son los famosos del espectáculo mexicano que murieron en bancarrota

AM.- Con el fallecimiento del comediante y actor, Sammy Pérez, vale la pena hacer un recuento de famosos del espectáculo que alcanzaron la cúspide de sus carreras y algunos hasta amazaron grandes fortunas, por desgracia terminaron en bancarrota por diversas circunstancias.

Sammy Pérez, quien recién murió tras contraer COVID-19, alcanzó la fama tras aparecer en varios programas junto a Eugenio Derbez, como XHDRBZ y Derbez, así como en el filme "No se aceptan Devoluciones".

Sin embargo, su desempeño eoconómico no fue muy prolífico y desde el momento que fue internado por infectarse del virus, su familia, allegados y el representante, tuvieron difcultades para costerar los gastos hospitalarios. Actualmente la deuda roza el millón de pesos.

En una entrevista para Venga la Alegría, el mánager de Sammy, Erick de Paz, reveló que la deuda del artista ya acumulaba el millón de pesos, pues los gastos del hospital por día ascendían a 80 mil pesos, principalmente por la intubación y medicamentos.

La familia de Sammy Pérez utilizó las redes sociales para pedir apoyo económico a los seguidores del comediante, pues los gastos eran muy difíciles de pagar.

También Eugenio Derbez dijo que estaba ayudando a la familia, pero no reveló la cifra.

Hasta el momento se desconoce cómo la familia pagará los gastos hospitalarios de Sammy Pérez.

El cantante mexicano, José Rómulo Sosa Ortiz, conocido mundialmente como José José, falleció a los 71 años en el 2020, en un hospital de Florida, Miami (Estados Unidos), tras luchar contra el cáncer de páncreas.

José José fue uno de los cantantes latinoamericanos más famosos de la historia. El éxito de sus temas lo catapultó como uno de las figuras de la balada romántica y vendió alrededor de 100 millones de discos. Recaudó 28 millones de dolares al año solo por conciertos cuando estubo en lo más alto de su carrera, por desgracia el alcohol y los problemas familiares terminaron con su fortuna.

Además, en la década del 2000, el cantante tuvo problemas financieros al tener que costear los tratamientos de su tercera esposa Sara Salazar. Las deudas con el hospital que trató a su última cónyuge se extendieron por un largo periodo.

La lucha contra el cáncer de páncreas en 2017 fue una de las estocadas finales en la vida de José José, quien se sometió a una quimioterapia y radioterapia. Posteriormente sería hospitalizado por la fuerte pérdida de peso.

Rigo murió víctima de un paro cardiorrespiratorio el 27 de marzo de 2005; pero desde sus últimos años de vida, su salud y carrera se fueron por el precipicio.

Fue él quien enloquecía a las mujeres y hacía bailar a los caballeros, con temas como “Mi amiga, mi esposa, mi amante”, “Oh qué gusto de volverte a ver” y “El testamento”.

A pesar del éxito que obtuvo durante décadas, murió lejos de los escenarios y de los reflectores de la televisión, pues en 1995 le dijo adiós al ambiente musical.

En la pobreza y con múltiples mujeres Se quedó pobre y enfermo, pues le diagnosticaron retinitis pigmentosa que fue dejándolo ciego poco a poco, con el impedimento de realizar diversas actividades, lo que lo hundió en una depresión irreparable tras operarse en vano en Cuba y gastarse millones de pesos.

Tuvo más de diez hijos, regados por todos lados, algunas fuentes de la farándula dicen que son 16 hijos y el día de su velorio distintas mujeres se presentaron a reclamar su parte de los bienes del cantante pues mantuvieron relaciones sentimentales con él.

El payaso más famoso de la televisión mexicana, Ricardo González, mejor conocido por su personaje Cepillín, declaró a principios del 2021, que tras casi un año sin trabajar se había quedado sin "ni un cinco" y tuvo que acudir a casas de empeño.

El famoso payaso perdió la vida a los 75 años en marzo de este año, a causa de un paro cardíaco. Llegó al hosptal, luego de una cirugía de columna donde se descubrió que tenía cáncer.

No tiré mi fortuna, ni la dilapidé, ni en alcohol, ni en otras cosas. Distribuí el dinero entre mi familia y amigos”, explicó”. “A mis padres los mandaba de viaje, a mis hijos les regalé una casa a cada quien, yo tengo dos casas ¿qué pasa con la fluidez económica?, esa es la que me está llevando la fregada, no tengo ni un cinco”, fue la última declaración de Cepillín en plena pandemia.