Amante del 'Señor de Los Anillos' viaja como Hobbit para arrojar anillo al volcán Vesubio

AGENCIAS.- Nicolas Gentile es un pastelero italiano que decidió llevar a otro nivel su amor por ‘El Señor de Los Anillos’, al emular el camino de Sam y Frodo rumbo a Mordor para eliminar el anillo en el volcán ardiente.

Él en cambio, lo hizo rumbo al volcán Vesubio, vestido de hobbit y con todas las provisiones necesarias.

El italiano se inició en una odisea muy especial que implica recorrer varios kilómetros y arrojar un anillo en un volcán.

Gentile siempre fue un gran lector de fantasía y trasladó su amor por el género a la realidad, construyendo su propia casa hobbit y desarrollando todo un vecindario que luzca como Hobbiton.

Nicolas recorrió más de 193 kilómetros desde la ciudad de Chieti hasta Nápoles con un grupo de amigos, todo con el objetivo de lanzar un falso Anillo Único al Monte Vesubio.

Antes de su viaje, Gentile ya estaba viviendo como hobbit junto a su esposa y sus dos pequeños hijos. El pastelero compró un terreno en Bucchianico cerca de Chieti y fue allí donde construyó su casa, e incluso se dedica a confeccionar ropa acorde a estos personajes.

Me di cuenta de que siempre había vivido en la Comarca. Lo único que faltaba era tomar conciencia de ello y construir una aldea. Quería que la gente entrara en mi mente, mi fantasía. Muchos se burlan de nosotros. Algunos piensan que intento escapar de la realidad. Lejos de ahí. Estoy viviendo mi sueño, mi aventura. Al comprar ese terreno, lo he sacado de una realidad que no me gusta y lo estoy moldeando de la manera que quiero”, dijo a The Guardian.