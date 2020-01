Fan mexicana hace videollamada con Justin Bieber y se hace viral

Jalisco.- Una fan mexicana de Justin Bieber se volvió viral, luego de que tuvo una videollamada pero ésta terminó mal porque ella no sabía hablar inglés, lo que al parecer molestó al cantante.

Luego de varios años de no lanzar nueva música, el canadiense volvió con la canción Yummy, a la cual le ha hecho bastante promoción mediante redes sociales.

Entre sus estrategias para dar a conocer su nuevo single, Justin ha realizado varias transmisiones en vivo a través de Instagram en los que además de hablar sobre el tema musical, ha aceptado videollamadas de sus seguidores para preguntarles qué les pareció su regreso.

Natalia Barajas, una fanática mexicana originaria de Guadalajara, fue una de las afortunadas con las que el intérprete de Baby aceptó hablar; no obstante, su llamada no salió como esperaba.

En el video, que ha sido tomado por internautas, se ve el momento en que tras saludarla, Justin le preguntó a la chica si ya había comprado Yummy en iTunes; sin embargo, ella ignoró el cuestionamiento y le dijo que le hablaba desde Guadalajara y que lo amaba.

“Have you bought Yummy on iTunes?” (Ya compraste Yummy en iTunes), preguntó Justin Bieber.

“Perdón, no hablo mucho inglés. Te amo”, dijo la mexicana al no saber responder en el idioma natal del cantante.