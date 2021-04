Fanny Lu estrena el sencillo 'Yo quiero un amor' y lanza challenge en México

México.- La cantante colombiana Fanny Lu estrenó el sencillo "Yo quiero un amor" y a través de un video en sus redes sociales lanza un challenge desde las calles de la Ciudad de México.

Fanny Lu asegura que esta nueva canción quiere mandar un mensaje de optimismo en los tiempos difíciles de la pandemia por COVID-19, pues es un privilegio para los artistas poder acompañar a la gente con su música.

Pero además, "Yo quiero un amor" invita a las mujeres a no quedarse en una relación que no las llene y que no les convenga "es una invitación a creer en el amor y en nosotras”.

La cantante Fanny Lu invita a las mujeres a buscar un amor que las llene. Foto: Instagram

"Estoy viviendo una manera de empoderamiento diferente a través del amor y no del desamor. Es como una etapa nueva de mi vida. Creo que uno va andando un camino y como mujer va creciendo y llenándote de certezas”, comentó en entrevista para el Diario de Yucatán.

Que yo quiero un amor que me abrace sin pena, que me bese en la calle, que de celos se muera y no le falte detalle, un amor que me de serenata, que me saque sonrisas", dice parte de su nueva canción.

Lanza reto en redes

Aprovechando el estreno de su canción, la colombiana lanzó el #ChallengeYoQuieroUnAmor y en su cuenta oficial de Instagram publicó un video grabado en las calles de la Ciudad de México en la que muestra una coreografía.

"Desde mi adorado #México haciendo el #ChallengeYoQuieroUnAmor Me encanta verlos bailar #YoQuieroUnAmor, ya lo hicieron?", escribió la cantante colombiana en la red social.

Fanny Lu compartió varios videos con el influencer Papi Kunno. Foto: Instagram

Algunos de sus fans ya reaccionaron y subieron sus propias versiones, incluso Fanny Lu hizo el reto junto al influencer Papi Kunno, y a través de TikTok publicaron algunos videos juntos.