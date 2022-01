León, Guanajuato.- Los fans de Santa Fe Klan, la mayoría menores de edad, se formaron desde las 7 de la mañana este 18 de enero de 2022 en la Velaria de la Feria para ser de los primeros en entrar y verlo en primera fila en la Feria de León 2022.

Santa Fe Klan se presentará gratis en la Feria de León 2022 por primera vez en un evento que está programado a las 9 de la noche, aunque antes del rapero, abrirán el escenario sus invitados especiales.

Sus seguidores dejaron todas sus actividades para irse a formar a la feria desde muy temprano, algunos llegaron desde las 7 de la mañana, sin importar que esto significara esperarlo más de 15 horas.

Más de 500 adolescentes se formaron desde temprano para ver a Santa Fe Klan en la Feria de León 2022./ Foto: Especial

Algunos fans de Santa Fe Klan llegaron este martes alrededor de las 2 de la tarde./Foto: Daniel Martínez

Santa Fe Klan es admirado principalmente por adolescentes y niños, por lo que muchos papás acompañaron a sus hijos en la fila que hasta las 2 de la tarde estaba formada por 500 fans del rapero.

Muchos estuvieron parados platicando y haciendo nuevos amigos, pero el cansancio llegó y con cubetas se hicieron un asiento en la fila o en el suelo para aguantar.

Buscan ver a Santa Fe Klan en primera fila

Brando, de 14 años, quien vive en la colonia Joyas de Castilla, llegó a la Feria de León 2022 15 horas antes de la presentación del rapero, y aunque no sabe cómo se regresará a su casa, lo importante es ver en primera fila a su ídolo.

Ya a ver cómo me regreso, lo importante es ver al pana este”, aseguró el joven.

A Brando, de 14 años, no le importa cómo volverá a su casa tras el concierto de Santa Fe Klan./ Foto: Especial

Otras 500 personas aproximadamente, llegaron a la feria a formarse entre 2 y 3 de la tarde, pensando que habría mucha menos gente esperando por Santa Fe Klan.

“Yo quiero estar hasta adelante porque está bien guapo y quiero verlo bien, no importa la espera”, dijo Jessica de la colonia Observatorio 1, su mamá Gabriela la acompañaba.

La mayoría de los jóvenes portaba su cubrebocas en la espera por Santa Fe Klan./ Foto: Especial

Otros jóvenes se echaron al piso para sentarse en hilera, recargados, mientras comían un sándwich que prepararon previo a formarse y esperar para corear rolas como “Debo entender”, “Te iré a buscar”, “Así soy”, “Todo va a estar bien”, “Ojos tumbados”, entre otras.

“Sí sabíamos que iba a estar pesado (la espera), por eso ya fuimos por agua y algo de comer, ya después nos regresaremos en Uber o caminando”, señaló Adriana de 17 años, quien no portaba cubrebocas pero sí una playera de Santa Fe Klan.

A los organizadores de la zona les cayó de sorpresa el fanatismo y tumulto de los fans de Santa Fe Klan, de modo que de manera improvisada, instalaron vallas para delimitar la fila.

El cansancio venció a fans de Santa Fe Klan que tomaron un descanso en el suelo./ Foto: Daniel Martínez

Admiran éxito de Santa Fe Klan

Otros fans que llegaron de otros municipios, contaron sus experiencias cercanas con el cantante originario de Guanajuato.

“Yo soy de Silao y lo conocí una vez en casa de su mamá, a una fiesta que llegamos abajo de la Plaza de Toros, es una ‘man’ a toda madre y un ejemplo a seguir”, contó Jhonatan de 16 años.

Entre sus seguidores el respeto por el cantante va de la mano con la admiración, pues consideran que a su corta edad de 22 años, ya logró colaborar con otro rapero famoso, el estadounidense Snoop Dogg en la canción “Grandes Ligas”.

“Me gustan mucho sus canciones, me las sé casi todas y pues me acompaña mi madrina porque no me dejaron venir sola”, explicó Hanna de 10 años, quien también estaba preparada para esperar en la fila más de 8 horas.

Apenas la semana pasada, Angel Jair Quezada Jasso, quien también es productor, compartió en su Instagram que estaba en Cancún disfrutando de las hermosas playas junto a su novia Maya Nazor, para recargar energías para su show de esta noche.

Gabriel acudió temprano para apartar lugar muy cerca del escenario de Santa Fe Klan./ Foto: Especial

Hannah de 11 años dijo que Santa Fe Klan canta "bien padre"./ Foto: Especial

