Fans piden al 'Chente del Oxxo' para la bioserie de Vicente Fernández

Sinaloa.- Tras la muerte de Vicente Fernández la mañana del domingo 12 de diciembre, usuarios en redes sociales volvieron a revivir al “Chente del Oxxo”, quien se hizo viral hace tres años por su enorme parecido con el cantante.

Y después de que se hiciera pública la noticia que el gigante del streaming, Netflix, ya se encuentra produciendo un proyecto sobre la vida del artista, los internautas están pidiendo que sea este personaje parte de la bioserie.

Por lo que comenzaron a circular los rumores de que Raúl Uribe, “Chente del Oxxo”, ya había firmado un "contrato millonario" para ser parte de esta historia, así que él mismo desmintió la noticia por medio de sus redes sociales y explicó que no tiene relación aluguna con la producción

Es mentira esa publicación que se subió, yo no sé quien la subió, yo no se quien la compartió, pero a mí me está afectando mucho. Quiero que sepa toda la gente que eso es mentira, yo jamás he firmado nada con Netflix, ni con los productores de la bioserie, y mucho menos he recibido la cantidad de dinero que dice ahí... me está afectando mucho emocionalmente y también a mi carrera", aseguró.