Federico Ayos comparte su experiencia en ‘Amor Dividido’

AM.- Federico Ayos está de vuelta en las telenovelas con la nueva producción “Amor Dividido” que se estrena este lunes 17 de enero por Las Estrellas.

En entrevista vía telefónica, el actor compartió el proceso para personificar a ‘Gabriel Nuñez’, un joven de la comunidad LGTB+, que se dará cuenta que su padre (Arturo Peniche), no era como pensaba.

El actor se dijo agradecido con la productora Angelli Nesma, pues el melodrama estará en el horario de las 6:30 de la tarde, lo que lo llevará a abrirse a otras audiencias.

Federico añadió que la relación con artistas de la talla de Arturo Peniche, fue fundamental para el desarrollo de su personaje.

Es increíble porque la relación con Arturo Peniche es muy positiva; va a ser una relación turbulenta porque este personaje le plantea a su papá situaciones que no estará de acuerdo en lo más mínimo. Como lo hemos trabajado con Arturo ha sido muy placentero”, añadió vía telefónica.

Federico agregó que es el segundo proyecto que realiza en pandemia.

Federico comentó que el hecho de que se traten los temas de la comunidad LGT+ es crucial para que este tema siga vigente.

Amor Dividido es una adaptación de la telenovela colombiana “Allá te espero”, que aborda la importancia del amor a la familia e incentiva el esfuerzo como instrumento fundamental en la búsqueda del éxito y la consecución de los sueños. La trama de esta historia reconoce que los humanos cometen errores, pero siempre pueden aprender de ellos, para superarlos y salir adelante. Es protagonizada por Gabriel Soto, Eva Cedeño, Andrés Palacios, entre otros.

Sobre proyectos a futuro, Ayos agregó que está enfocado en las grabaciones de esta telenovela.

Me quedan 3 meses de grabación y no me enganchó en pensar que es lo que sigue”.