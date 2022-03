México.- El caso de Luis de Llano y Sasha Sokol continúa en boca de todos, y hasta algunos famosos han dado su opinión al respecto, pues vieron de cerca esta relación por ser amigos de la cantante o del productor de Televisa.

Una de ellas es la actriz Felicia Mercado, quien fue entrevistada en el programa Venga la Alegría Fin de Semana sobre las recientes declaraciones que Luis de Llano dio a Yordi Rosado en su programa de YouTube.

Felicia Mercado es una actriz y conductora de 62 años./ Foto: Instagram

El productor de televisión le dijo al conductor que se enamoró de Sasha Sokol, pero no admitió que en ese entonces la cantante de Timbiriche tenía 14 años de edad y él casi 40, de modo que Sasha denunció a través de Twitter cómo sucedieron realmente los hechos.

Luis de Llano y Sasha Sokol en fotos de la época en la que se conocieron./ Foto: Google

“Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos (...) ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito”, fue parte del mensaje de la intérprete de “Serás el aire”.

Felicia Mercado justifica a Luis de Llano

Felicia Mercado, actriz de 62 años, brindó una entrevista a TV Azteca en la que afirmó que cuando Sasha Sokol tenía 14 años, ya tenía “cabeza” para aceptar tener una relación con Luis de Llano.

“Yo creo que ya a los 14 años pues... y estando en el ambiente en que estamos, yo a los 15 ya era Señorita México y a mí se me aventaron todos los señores del mundo, todos. También ya tienes (señala su cabeza) o tu mamá y tienes un poquito de cabeza y sabes si aceptas una situación así o no, ¿no?”, respondió.

“Ya tenía ¿qué?, ¿unos 15 años, no?, yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la pistola y le dijo ‘a fuerza lo tienes que hacer’. No lo sé, yo los conozco a los dos desde hace muchos años y pues él es mi amigo de toda la vida”, aseguró.

Felicia Mercado hace varios años cuando fue Señorita México./ Foto: Google

Felicia Mercado dijo que ella y el productor son amigos aunque hace tiempo que no se ven, por lo que cree que esta relación de muchos años de diferencia se dio porque él simplemente es hombre.

“Es mi amigo, ¿qué quieres que te diga?: ‘los hombres son hombres’ y perdón. Lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, somos amigos hace rato que no lo veo, desde que pasó esto no he sabido nada de él, no he hablado con él, entonces no sé”, opinó.

A Felicia Mercado se la recuerda por haber aparecido en telenovelas de Televisa como “Lazos de amor”, “Te sigo amando”, “Cañaveral de pasiones”, “Sortilegio” y “Teresa”, entre otras.