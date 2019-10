Feliz cumpleaños al bajista de Metallica, orgullosamente con sangre leonesa

Estados Unidos.- Parte integral de uno de los grupos de rock y metal más importantes del mundo como lo es Metallica, hoy el bajista Robert Trujillo cumple 55 años, y lo hace orgulloso de su ascendencia mexicana y leonesa.

A pesar de que él nació en California en los Estados Unidos, su madre no solo es mexicana, sino que nació en León, Guanajuato, por lo que la sangre del Bajío corre por sus venas.

Esta información la reveló en 2016 en una entrevista para el diario Hoy de Los Ángeles, donde también admitió que fueron las casualidades las que permitieron que su madre naciera en tierras guanajuatenses:

Es por eso que el talentoso músico se siente identificado con las causas del pueblo latino en los Estados Unidos, ya que siempre estuvo en contacto con sus raíces mexicanas.

Al crecer en Los Ángeles, estuve siempre rodeado de muchas culturas distintas, y me interesa que mis hijos vivan también en un medio multirracial en el que haya personas distintas que se ayuden entre sí. No entiendo el otro lado del espectro; no entiendo la energía que se dirige contra una raza o una comunidad específica”.