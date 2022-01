Feria León 2022: Ángela Aguilar cuenta las horas para su primer show de Palenque

AM.- Una década fue más que necesaria para ‘curtir’ a Ángela Aguilar en el arte del Palenque y las suertes charras, y ahora que su ascenso va como la espuma, llegó el momento de mostrar lo que sabe en el Palenque de la Feria de León.

En entrevista telefónica, Ángela platicó sobre su primer concierto del domingo, lo que viene para el 2022, y los consejos de su padre, Pepe Aguilar, y cómo fue que recibió la noticia.

Me la dieron como cualquier otro día, estábamos desayunando de repente mi papá me dice: ‘Te tengo que decir algo’ y yo dije: ¡Ay no, qué hice, qué hice’, me estaba tratando de acordar de qué había hecho, y me dijo que me acababan de contratar para el Palenque de León. Estaba muy emocionada”, compartió.