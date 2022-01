Feria León 2022: Natalia Jiménez promete una sorpresa en su show del palenque

AM.- Natalia Jiménez está más que lista para recargar pila en el Palenque de la Feria León 2022, donde tiene preparada una sorpresa que agradará a su público.

La española tiene listo un set con lo mejor de su trayectoria, incluyendo su paso por “La Quinta Estación”, además de sus múltiples proyectos y su última entrega: “México de mi corazón Vol. I y II”.

En entrevista vía telefónica, la cantante dijo emocionada que prepara lo mejor para su público de Guanajuato, lugar que ha visitado de forma asidua en los últimos meses.

Estoy súper contenta porque la verdad que llevo todo el tiempo yendo a Guanajuato (risas), he estado en León varias veces este año, haciendo mi proyecto de México de mi corazón II, y ya tenía unas ganas locas de poder ir al Palenque, de poder presentarnos ahí. Tengo dos años de no verlos, ¡estoy loca de poder presentarles mi nuevo material!”, dijo.

Natalia, quien se presentó el año pasado en la inauguración del Distrito León Mx, adelantó que prepara una experiencia muy linda para todos.

El hecho de vivir encerrados, en pandemia, pegó a muchos sectores, pero más a los creativos, sobre todo a los que se dedican a los shows y la música.

Fue todo un reto para todos nosotros, pero la verdad me he mantenido muy ocupada, haciendo cosas que el Coronavirus no podía frenar (risas), entonces he estado grabando pistas, el disco de ‘Mexico de mi corazón II’, con medidas de seguridad estuve este año en Colombia, haciendo La Voz Kids, Senior y gané las dos. Me fue muy bien”, compartió.