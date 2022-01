Feria León 2022: Río Roma promete divertido show a ritmo del tequila

AM.- Río Roma ya le ‘traía ganas a León’ no solo porque aquí se encuentran sus personas favoritas, sino que hay una promesa que no se pudo cumplir a causa del COVID-19.

En entrevista telefónica, Raúl Roma habló sobre su primera vez en la Velaria de la Feria, pues el recinto donde siempre tocaron fue el Palenque, por lo que esperan más audiencia y ambiente por ser un escenario abierto al público.

Río Roma promete un show con sabor a tequila. Foto: Cortesía

Además, vienen en promoción de “Rojo Tour”, una gira que tiene toda la energía contenida, por estar guardados en la pandemia.

Hace poco más de dos años que esto paró, y en nuestro caso, estuvimos trabajando mucho en estudio y en el proyecto ‘Seis canciones y un tequila’, donde trabajamos en canciones con amigos, del género regional mexicano”.

Entre los invitados a ese proyecto se encuentran Grupo Firme, Calibre 50, entre otros.

“Vienen cosas interesantes con Carín León, esto nos ha dado más material para darles a nuestro público en nuestro regreso, estamos muy contentos que sea León ese punto de partida. El reencuentro con nuestro público”.

Río Roma estará este lunes en la feria. Foto: Cortesía

Empiezan el año con pie derecho

Para Raúl, la Feria de León es como un tipo de amuleto para tener trabajo todo el año.

Tenemos eventos que la gente no ha visto en el escenario, y nos emociona cantarlos en vivo y a todo color. Vienen cosas interesantes, para el cierre de ‘Seis Canciones’, viene un artista muy importante; estamos preparando un disco pop, algo de mariachi, y estamos felices”.

Río Roma cantarán sus éxitos. Foto: Cortesía

Cambio de escenario

Para Río Roma, la Velaria será un escenario completamente nuevo, pues siempre compartieron su arte en el Palenque.

En el Palenque tenemos más cerca al público, en la Velaria podemos tener más personas, nos emociona mucho este regreso. Durante la pandemia tuvimos la dicha de tener conciertos vía streaming, pero no se compara, estamos contentos de volver a este modalidad y mostrarles lo nuevo”.

¿Llamarán a la chica romántica?

Debido al venue, en esta ocasión será un poco complicado hacer la dinámica de ‘la chica romántica’, a la que pasan al escenario para hacerle un pequeño regalo.

Río Roma celebrará 11 años de convertirse en dueto, de ponerle su rostro a las canciones.

Será una gran noche en León. Porque la ciudad tiene buenos recuerdos para nosotros, desde el recibimiento son muy cálidos, sinceros, la verdad es que nuestro club de fans, es de los mejores de la República, y del Palenque me acuerdo que el primero fue con Ha*Ash, vimos el ruedo y nos emocionamos mucho. El hecho de que en enero comenzamos el año en León, es de un gran augurio”, finalizó.

Se esperan canciones llegadoras, y la recomendación es tener el tequila preparado.

Río Roma en la Feria. Foto: PATRONATO

