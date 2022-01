The Beatles Sinfónico se convierte en un viaje en el tiempo

AM.- The Beatles Sinfónico fue todo un deleite musical ejecutado por Revolution Beatles Rock Show y la productora Góndola, quienes llevaron a más de mil personas por un paseo en el tiempo.

Fue todo un espectáculo. Foto: Patronato de la Feria

Los primeros en abrir el show fueron “Molar”, liderado por el músico Francisco Javier ‘El Muelas’, quien fue uno de los encargados de encender el ambiente en la Velaria.

La gente disfrutó de un show completo. Foto: Patronato de la Feria

Después, llegó el momento estelar, uno en el que los fans comenzaron a aplaudir, y pedir por las canciones de The Beatles.

Fue todo un deleite. Foto: Patronato de la Feria

La primera de la noche fue para “Here Comes the Sun”, “Within You Whithout You”, con un solo de cuerdas.

El tributo estuvo ad hoc a la altura de The Beatles. Foto: Mónica Solís

Los más de mil asistentes aplaudieron por escuchar las melodías favoritas del cuarteto de Liverpool; pues después llegó la mítica “Eleanor Rigby”, y “While my guitar Gently Weeps”.

Aly Rom. Foto: Mónica Solís

Después, llega un video de George Harrison y Ringo Starr, y después seguir con “Because”, “Mean Mr. Mustard”, “Polythene Pam”, “She Came in through the Bathroom Window”.

La Orquesta Filarmónica de León, de la mano de la productora Góndola, con acróbatas, bailarines, luces, además del maestro Enrique Eskeda en el piano, quien dirigió la orquesta e hizo los arreglos vocales, se acompañó de Aly Rom, en la guitarra y el sitar, José Luis Mora en el bajo, Saúl Uribe y José Alberto López ‘Pepelín’ en la voz, además de Alex Bulbox en la batería y percusiones

AL Final con “All You Need is Love”, el momento se tornó más que emotivo y provocó los aplausos de quienes se levantaron de pie.

Enrique Eskeda en la ejecución. Foto: Mónica Solís

Siguió “Yesterday”, en la que se vieron algunas lágrimas, por parte de los asistentes; también llegó “Let it Be”, y el encore con “Hey Jude”.

Fue una noche completa, llena de luces, imágenes, baile, ejecuciones y lo más importante, la fidelidad en que la banda, realizó el tributo a la banda, nada fácil.

Con un espectáculo multimedia, fue que presentaron este tributo. Foto: Mónica Solís

Resaltó la ejecución vocal de Enrique Eskeda en “Paper Back Writer”, y “She Came In Through The Bathroom Window”.

Fue todo un viaje en el tiempo. Foto: Mónica Solís







