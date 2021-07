Feria de Verano 2021: Adela Micha y Pepillo Origel recuerdan con cantos a José Alfredo Jiménez

León, Guanajuato.- Juan José ‘Pepillo’ Origel fue el anfitrión de Adela Micha, quien desde hace unos días transmite su programa “Me lo dijo Adela” desde las instalaciones de la Feria de Verano 2021.

La periodista realizó la primera transmisión en vivo, (que se encuentra disponible en su canal de YouTube)desde el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, donde realizó una entrevista a “Amelia Dueto” y un palomazo de Paola Gómez.

Para la inauguración, Adela invitó a Pepillo, quien desde las 11 de la mañana se alistó para ser parte de estos programas.

Tras la entrevista, el comunicador resaltó el trabajo de Adela y se dijo contento de poder contribuir al desarrollo económico de Guanajuato.

Me siento muy contento porque Adela vino a mi tierra; el que me haya invitado (a esta entrevista) a la Feria, para promover nuestra ciudad en estos tiempo de pandemia tan terribles, y poner un granito de arena para ayudar a nuestros artesanos, empresarios, me pone muy orgulloso”, dijo en entrevista posterior.