León, Guanajuato.- Al ritmo de la música de Banda Pequeños Musical, los asistentes a la Velaria de la Feria de León 2022 se quitaron el frío al bailar sus éxitos ya conocidos como "Por mis defectos", "Chiquilla" y "Recuerdos", que sacaron lo mejor de sus fans.

El público coreó y cantó hasta raspar garganta en apoyo a sus ídolos quienes además de emocionar a sus fans con las románticas y la dolidas, los pusieron a bailar.

Buenas noches León, muchas gracias por recibirnos siempre con tanta calidez y que nos tratan como unos grandes artistas, esta noche vamos a tomar y a bailar", comentó Aldo Franco, vocalista.

Los integrantes de Pequeños Musical tuvo el detalle de autografiar cada prenda que sus fans les aventaban. Foto: Karla Hernández

La gente no se sentó en ningún momento pues estaban atentos a todas las canciones que el grupo originario de la Perla Tapatía interpretó, como uno de los grandes gestos que tuvieron los artistas fue la firma de artículos que les aventaban sus fans y que en ningún momento se negaron.

Por más de una hora, Pequeños Musical interactuó con sus fans, en especial con las mujeres a quienes no dejaron de elogiar por su belleza y apoyo que siempre les han dado.

Llega Cuisillos para ofrecer un ‘gran ritual’

La participación de Banda Pequeños Musical terminó en punto de las 11 de la noche para dar paso a la agrupación Cuisillos, quienes fueron esperados por sus fanáticos quienes portaban las tradicionales bandas en la cabeza y su característica pluma, hubo quienes hasta se pintaron la cara.

Con un baile de apaches, los Cuisillos salieron al escenario y sus fanáticos enloquecieron al verlos en el escenario de la Velaria, no faltaron las mujeres que derramaron lágrimas de emoción y otras que no dejaron de mandar piropos a los integrantes de la agrupación.

Gran afluencia hubo en la Velaria de la Feria de León. Foto: Karla Hernández

"No sé lo digas a ella" y " Las mil y una noches", original del grupo ochentero Flans, fueron las más coreadas por los presentes ya que forman parte de los éxitos más sonados de esta agrupación.

"Muchas gracias León, Guanajuato, ¿cómo están? Un grito para Cuisillos, muchas gracias por recibirnos, León es nuestra segunda casa, aquí en León hay mucho bebedor y por eso vamos a seguir… Regálame un grito uno bien chido, y este nuestro siguiente temita" , mencionó José Sánchez Rodríguez, vocalista de la banda.

Cuisillos 'prendió' al público con sus ritmos. Foto: Karla Hernández

Siguieron "Ya no me mires así", "Mil heridas", "Vanidosa" y "No señor apache", pero sin duda fue "Se prendió el cerro" la que puso a bailar a todos los asistentes quienes ya habían entrado en calor.

El grupo de los "apaches" terminó su participación cerca de la una de la mañana dejando a su público satisfecho, pero con ganas de haber seguido bailando aún más, se despidieron agradecidos por todas las muestras de cariño del público leonés.

