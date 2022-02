Feria de León 2022: Una Gloria Trevi empoderada, le canta a los ‘sobrevivientes’ del Covid

León.- Gloria Trevi le cantó a los “sobrevivientes” de la pandemia de COVID19 en el Palenque de la Feria, donde provocó descargas de adrenalina y emociones en el recinto que llegó al "sold out".

Antes de las 12 de la noche, las luces se apagaron, los gritos comenzaron y una Gloria empoderada, llena de brillos apareció en el redondel.

Que mejor inicio que "Pelo Suelto", con la que muchos fans, se identificaron y gritaron a sus bailarines: “¡Hazme un hijo!”.

Gloria se arrodilló en el escenario, agradeció y se dejó querer.

"El favor de la soledad" y el popurrí de "Me río de ti".

No vamos a llorar por ellos, recuerden, sino hay anillo, no hay fundi... No vamos a llorar por ellos, les vamos a decir esto", expresó.