Fernanda Castillo vuelve a enfermar y confiesa que atraviesa por días difíciles

CDMX.- Recientemente Fernanda Castillo compartió en redes sociales el difícil momento de salud por el que atraviesa; aunque no detalló en torno al padecimiento que la aqueja, quiso desahogarse a través de Instagram, sobre los momentos oscuros que vive.

Hay días difíciles ... Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio,tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo? Lo pregunto porque no lo sé”.

La histrión reconoció que este bajón médico, le ha provocado momentos de ansiedad, impotencia y enojo.

Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ¿Porque a mi? Tal vez la respuesta es: ¿Por qué no?