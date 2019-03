Fernanda Castillo sorprende al subir foto con unos kilos de más

Ciudad de México.- La actriz mexicana Fernanda Castillo es reconocido por su gran trayectoria en el mundo de la televisión y el cine, ha pasado por muchos proyectos y es tanta su entrega y dedicación a su trabajo, que dejó sorprendidos a sus seguidores al mostrar una foto en donde aparece con algunos kilos de más.

De acuerdo con información al portal de noticias People, Fernanda formó parte del elenco de la nueva película Dulce Familia, que la llevó a someterse a una importante transformación física, con la que llegó a pesar aproximadamente 13 kilos más de su peso habitual, pero una vez terminada la producción, Fernanda decidió compartir con sus seguidores una fotografía acompañada de un emotivo mensaje donde muestra su cambio.

En el mensaje que escribió, Fernanda confiesa que el haberse sometido a ese proceso, fue muy difícil para ella, ya que antes de interpretar a Tami en la película, solía estar bajo dietas estrictas y mucho ejercicio por tratar de sentirse bien consigo misma, por lo que ese personaje la hizo revivir viejas heridas.

Desde muy joven empecé una batalla contra mi cuerpo porque no era ‘lo que debía de ser’. Mientras más me angustiaba por llenar las expectativas de los demás, de cómo ‘debía’ verme, mi cuerpo más se resistía. Con los años fui aprendiendo a negociar con ‘mi cuerpo’, a veces a las malas (con dietas demasiado estrictas y riguroso ejercicio) a veces a las buenas (relajándome, cuidándome y confiando). Después de mucho creía haber hecho las paces con él. Cuando llegó Tami y la oportunidad de interpretarla, la vida se me movió”, se sinceró Castillo, quien sintió miedo de regresar a una lucha con su cuerpo, por lo que empezó a sentirse ‘profundamente insegura’", escribió Fernanda en el mensaje.