México.- Fernanda Castillo fue testigo de la vida y la muerte casi en un mismo instante. La actriz confesó en entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube, que tuvo un encuentro cercano con la muerte poco después de que nació su hijo Liam.

La mexicana de 40 años, quien ha aparecido en películas como “No manches Frida 2”, “Ya veremos” y “Una mujer sin filtro”, es esposa de Erik Hayser, el antagonista de la serie “Oscuro Deseo” de Netflix.

Los actores que son pareja desde el año 2014, se convirtieron en papás de Liam en diciembre del 2020, cuando la pandemia de Covid-19 aún mantenía al mundo prácticamente en pausa.

Erik Hayser y Fernanda Castillo son pareja desde hace ocho años./ Foto: Instagram

En entrevista con Yordi Rosado, Fernanda deja ver que al principio la maternidad tuvo un sabor agridulce para ella, pues unas semanas después de haber dado a luz a Liam, tuvo que regresar al hospital de emergencia porque sufrió una hemorragia obstétrica, derivada de los dos infartos que tuvo y que afectaron a varios órganos de su cuerpo.

"No sentía dolor, sólo veía hacia arriba y decía ‘no me puedo morir porque tengo un hijo de tres semanas’”, recordó.

“Enfrentarme a esta circunstancia donde pude no estar me hizo valorar las cosas desde otro lugar por completo y me hace estar más presente hoy, más viva hoy, más consciente hoy de que tal vez mañana se me acaba y que lo último que hice es lo que estoy haciendo ahorita. Para qué estar pensando en lo que voy a construir adelante si tal vez no llego”, aseguró Fernanda a Yordi.

Fernanda Castillo y Erik Hayser con su bebé Liam cuando nació a finales de 2020./ Foto: Instagram

Aunque vivió momentos muy duros y pensó que en verdad iba a morirse, Fernanda asegura que volvería a pasar esta experiencia, pues le dejó un gran aprendizaje y ahora se enfoca en ser feliz junto a Erik y Liam.

“No lo cambiaría y hemos salido adelante, estoy muy bien de salud y estoy feliz. En este momento puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy feliz en todas las caras de Fernanda y no siempre he estado feliz y tal vez si no me hubiera pasado algo tan fuerte no sabría que estoy feliz porque estaría pensando que feliz es algo mejor más grande más espectacular”, declaró.

Fernanda Castillo con su hijo Liam en una imagen que compartió en Instagram./ Foto: Instagram

Recibe admiración Fernanda Castillo

Debajo de los comentarios de la entrevista en YouTube, los seguidores de Fernanda Castillo escribieron su admiración por ella, por su talento como actriz de cine, teatro y televisión, así como por su aguerrido carácter.

“Una mujer que admiro, tiene carácter, valentía, es hermosa, inteligente y una gran actriz. Extraordinaria entrevista felicidades Yordi”.

“También amé su carácter en la película de "Mujer sin filtro" adoro tu esencia y amo tu carácter y la buena vibra que transmites. Felicidades por todos tus logros”.

“A esta mujer la adoro; lo tiene todo! Es inteligente, simpática, tiene carisma, es hermosa!”.

“Que mujerón es una de mis actrices favoritas he llorado, he reído, he sufrido con ella en sus papeles es una fregona gracias por dar todo de ti”.