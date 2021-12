Querétaro.- El Festival Pulso GNP 2022 revela su cartel oficial en Querétaro con Gorillaz y Hot Chip como las bandas estelares.

Gorillaz, la banda liderada por el músico Damon Albarn, regresa a México después de cuatro años. La última vez que tocaron “Feel Good Inc.” fue en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Damon Albarn es el músico creador de Gorillaz. / Foto: Especial

El Festival Pulso GNP 2022 se realizará en Querétaro el 7 de mayo de 2022, esperando que la pandemia no vuelva a causar estragos en los eventos masivos, debido a la nueva variante de COVID-19: ómicron.

Los organizadores del festival confirmaron en sus redes sociales oficiales el reparto de su cartel musical: Carla Morrison, Afro Brothers, Airbag, Akil Ammar, Banda Machos, Batalla de Campeones, Bratty, Carlos Sadness, Cold Ward Kids, Cuca, Daniela Spalla, Enjambre, Kill Aniston, Kinky, Gorillaz, Hot Chip, La Garfield, Marco Mares, Monsieur Periné, No te va a gustar, Natanael Cano, Pet Friendly, Rubytates, The Dears, The Neighbourhood, Tino El Pingüino, Vetusta Morla, Ximena Sariñana.

Tras dos años de ausencia por la crisis sanitaria, el Festival Pulso GNP 2022 sorprende con su regreso, en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro.

Respetan boletos de festival pasado

Las personas que compraron boletos para el Festival Pulso GNP 2020 que fue cancelado, podrán hacerlas válidas para 2022, confirmaron los organizadores.

Este 7 y 8 de diciembre será la preventa de entradas para clientes Citibanamex.

El cartel oficial del Festival Pulso GNP 2022./ Foto: Especial

