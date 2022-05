León.- Nuevos talentos emergerán este 20 de mayo de 2022 como parte del regreso de Sonic Playground, una plataforma musical que invita a descubrir a los creativos de León, Guanajuato.

Hace algunos años nació Sonic Playground como un festival que reúne a diferentes talentos musicales independientes en formato acústico para llegar a más personas y lugares.

A través de sus redes sociales, como Facebook, cuyo perfil se encuentra como @sonicplaygroundmx, comparte los videos y las sesiones musicales de aquellos músicos que día con día explotan su creatividad y emociones en letras y melodías que ahora podrán dar a conocer a su gente.

Es por ello que luego de dos años difíciles debido a la pandemia de Covid-19, Sonic Playground regresa a la ciudad que lo vio nacer con un elenco muy especial, conformado por: Milton Pacheco, Ernesto Solís, Zhelle, Luna en Lunes y Sthepsal Torres.

La cita de este encuentro musical es este viernes 20 de mayo a las 9:30 de la noche en Romina Terraza, ubica sobre Avenida Paseo del Moral 429 B en la colonia Jardínes del Moral. La entrada es gratuita.

El Festival Sonic Playground reúne a músicos independientes de León, Guanajuato./ Foto: Cortesía

Milton Pacheco

Es bajista de Monoceronte, cantante de Black Indeed y Director en Academia Paruno Central de Música.

Milton Pacheco./ Foto: Facebook

Ernesto Solís

Guitarrista y productor de su proyecto musical que es una oda al rock clásico de los años 60, siendo The Beatles, The Zombies y The Kinks, sus principales influencias. En este 2022 lanzó el EP “Samana” con cuatro tracks llenos de mucha nostalgia.

Ernesto Solís./ Foto: Facebook

Zhelle

Michelle B. mezcla sonidos brillantes y profundos. Su base principal son los géneros Synth Pop, Dance Pop y Rock Pop. El contenido de sus letras muestran distintas facetas a lo que ella refiere como álter ego.

Zhelle./ Foto: Facebook

Luna en Lunes

El guitarrista David Martinez y la cantante Alma Paola Alvarez conforman este dueto con influencias rock/pop que lo mismo interpreta covers muy a su estilo que brinda las composiciones que salen de su talento musical.

Luna en Lunes./ Foto: Facebook

Sthepsal Torres

Cantautor de León Guanajuato que canta historias y experiencias que la vida le ha dejado en el camino. Una de sus canciones más recientes se titula “El idiota de tu vida”, que como él mismo anunció, ya está en todas las plataformas.

Sthepsal Torres./ Foto: Facebook

A través de su cuenta en Spotify, Sonic Playground comparte una playlist con todas las recomendaciones que tienen lugar en sus espacios virtuales.